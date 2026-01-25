Meteo Torino – Molte nubi, ma con tempo asciutto fino a metà settimana; le previsioni

Meteo Torino, la situazione

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo centrale caratterizzata dall’ingresso di una serie di impulsi perturbati nord atlantici, responsabili del ritorno del maltempo al centro-sud, più ai margini il nord. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sul Piemonte con focus in particolare per la città di Torino.

Previsioni meteo Torino oggi

Nella giornata odierna sono attesi cieli coperti nel corso del mattino, ma con tempo asciutto. Durante il pomeriggio ed ore serali attesi ancora cieli nuvolosi su Torino, ma senza fenomeni significativi. Estesa copertura che insisterà anche nel corso della notte, ma con tempo asciutto. Consulta le previsioni meteo Torino. Temperature con lievi variazioni su Torino e comprese tra i +3/+4°C di minima ed i +7/+8°C di massima.

Previsioni meteo domani

Avvio di settimana attesa con cieli nuvolosi nel corso del mattino sui settori di pianura, mentre maggiori schiarite si osserveranno sulle Alpi. Tempo asciutto anche durante il pomeriggio e le ore serali su Torino, ma con residui addensamenti. Temperature in calo nei valori minimi, in aumento le massime e comprese tra +1/+2°C di minima ed i +8/+9°C di massima.

Meteo asciutto fino a martedì, poi nuovo peggioramento

Pausa dal maltempo attesa fino alla prima parte della giornata di martedì, poi un nuovo intenso peggioramento è in arrivo dalla sera con maltempo nella giornata di mercoledì quando sono attesi fenomeni abbondanti e neve sulle Alpi.

