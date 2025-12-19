Meteo domani 20 dicembre: fine settimana che inizia con tempo localmente instabile e tante nuvole sull’Italia

Situazione sinottica europea Alta pressione delle Azzorre nella sua sede naturale con massimi al suolo fino a 1035 hPa nei pressi delle omonime Isole. Più a nord una circolazione depressionaria con minimi intorno a 980 hPa si muove verso Isole Britanniche ed Europa occidentale. Anticiclone presene anche tra Mediterraneo orientale ed Europa orientale con massimi al suolo intorno a 1025 hPa.

Al Nord: Al mattino molte nuvole ma con tempo per lo più asciutto, deboli precipitazioni al Nord-Ovest con neve sulle Alpi oltre i 1500-1600 metri. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. Tra la serata e la notte ancora molta nuvolosità con piogge al Nord-Ovest e neve a quote medie. Nebbie e nubi basse su coste e pianure. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo su tutte le regioni con nuvolosità bassa e compatta sui settori adriatici e ampi spazi soleggiati altrove. Nel pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi e molta nuvolosità bassa sul versante adriatico. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge e temporali tra Sicilia e Calabria, asciutto altrove ma con molte nubi specie sui settori adriatici. Nel pomeriggio qualche pioggia in arrivo anche su Puglia e Basilicata. In serata e nottata tempo in miglioramento salvo residui fenomeni ed ancora molte nubi. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Venti moderati dai quadranti orientali. Mari poco mossi o mossi.

