Meteo – Relativo miglioramento in Italia, con maltempo anche intenso ancora insistente su alcune aree del Paese: i dettagli

Miglioramento su alcune zone del Paese

L’ingresso di correnti più fredde, ma più secche, sta determinando nella giornata odierna un miglioramento delle condizioni meteo sulle regioni settentrionali e su quelle centrali tirreniche, mentre il maltempo continua ancora ad azionarsi sul medio-basso versante adriatico e sulle Isole Maggiori, con piogge localmente anche intense, in particolare sulla Sardegna tirrenica. Le temperature, in questo contesto, subiscono mediamente una lieve e ulteriore diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Allerta meteo della Protezione Civile

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano ancora instabili su alcuni settori, mentre desta ancora preoccupazione la situazione relativa ai fiumi dell’Emilia Romagna, per cui la Protezione Civile aveva ieri diffuso l’allerta. Dopo un picco di criticità e apprensione raggiunti nella serata di ieri, sembrerebbe che la situazione stia volgendo lentamente alla normalità in queste zone.

Prossime ore con ulteriore miglioramento in Italia

Le prossime ore vedranno un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola, con fenomeni in esaurimento lungo il medio-basso versante adriatico, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Così, il maltempo insisterà solo su alcune zone delle Isole Maggiori, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Maltempo su Sardegna tirrenica e Sicilia jonica in serata

Il maltempo continuerà ad azionarsi in serata sulla Sardegna tirrenica e sulla Sicilia jonica, in entrambi i casi in maniera localmente anche intensa. Sul resto del Paese le condizioni meteo si riveleranno migliori in virtù della nuova espansione dell’Anticiclone sul bacino del Mediterraneo, con schiarite quantomeno parziali in avanzamento anche sul versante adriatico. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore o confermeranno una lieve diminuzione.

