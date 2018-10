Meteo domani, sabato 20 ottobre: sole da nord a sud in Italia e caldo fuori stagione

Al Centro: Al mattino cieli in prevalenza sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio nuvolosità medio-alta in aumento a partire dalle regioni tirreniche verso Est. In serata cieli in genere poco o o parzialmente nuvolosi ovunque ma con clima asciutto. Temperature minime e massime stazionarie o in calo. Venti deboli dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.