Meteo domani 21 Marzo 2018: l’ azione di un minimo di bassa pressione in transito sull’ Italia genera tempo instabile al centro-sud e clima invernale ovunque.

Meteo Domani 21 Marzo 2018: piogge e nevicate a quote molto basse sulle regioni adriatiche centrali e al meridione – 20 Marzo 2018 – La presenza di un minimo poco ad Ovest della Sardegna in transito verso l’Italia determina condizioni di maltempo sulla nostra Penisola, con rovesci e temporali anche forti. Aria fredda proveninete da Nord Est grazie ad una colata di aria artico continentale su tutta l’Europa centrale fa in modo che oltre alle piogge la neve possa spingersi fino anche a quote collinari specie sulle reigoni del Centro Italia. Un vasto anticiclone si estende sull’Atlantico dalle Azzorre fino alle Isole Britanniche con valori di pressione al livello del mare fino a 1030 hPa.