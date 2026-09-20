Meteo domani 21 settembre: avvio di settimana stabile in Italia, salvo ancora qualche temporale su alcune regioni

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio locali acquazzoni o temporali in sviluppo nelle zone interne, specie su Calabria e Sicilia. Tra la serata e la notte tempo in miglioramento, ma con possibili piovaschi sulle coste della Puglia e settori tirrenici tra Calabria e Sicilia. Temperature minime in lieve calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.