Meteo domani 21 settembre: avvio di settimana stabile in Italia, salvo ancora qualche temporale su alcune regioni

Situazione sinottica europea
Vasta circolazione depressionaria colma di aria fredda che si muove tra Scandinavia ed Europa orientale con minimo di pressione al suolo profondi fino a 995 hPa sul Mar di Barents. Un robusto anticiclone si espande invece tra Atlantico ed Europa occidentale con massimi al suolo fino a 1030 hPa tra Isole Britanniche e Francia e risalutando invadente anche sul Mediterraneo. Questo porta tempo più stabile anche in Italia salvo ancora qualche fenomeno di stampo pomeridiano sulle regioni del Sud a causa di una residua circolazione fresca in quota.
Previsioni meteo per domani, 21 settembre
Al Nord: Condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata sulle regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi, soprattutto per velature, sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con velature e schiarite da ovest. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.
Previsioni meteo per domani, 21 settembre
Al Centro: Tempo stabile nel corso della giornata sulle regioni del Centro con cieli per lo più soleggiati sia al mattino che al pomeriggio o con qualche velatura in transito. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque. Temperature minime in lieve calo e massime stazionarie. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.
Previsioni meteo per domani, 21 settembre
Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio locali acquazzoni o temporali in sviluppo nelle zone interne, specie su Calabria e Sicilia. Tra la serata e la notte tempo in miglioramento, ma con possibili piovaschi sulle coste della Puglia e settori tirrenici tra Calabria e Sicilia. Temperature minime in lieve calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.
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Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.