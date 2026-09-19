Meteo – Parte del Paese ancora ostaggio dei temporali, scatta l’allerta della Protezione Civile: ecco dove

Relativo miglioramento in serata, con maltempo insistente al sud

A seguito di una giornata contrassegnata dal maltempo sparso sulle regioni centro-meridionali, le condizioni meteo evolveranno verso un relativo miglioramento in serata, con l’esaurimento della fenomenologia su buona parte del centro, dove i fenomeni potrebbero interessare in maniera residuale solamente l’Abruzzo. Le prossime ore saranno invece ancora caratterizzate da rovesci e possibili temporali sparsi sulle regioni meridionali, con temperature che, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Maltempo ancora possibile per domani con temporali

Mentre un miglioramento delle condizioni meteo troverà sostanziale conferma sui settori centrali, dove avanzeranno anche ampie schiarite con cieli pressoché sereni o da poco a parzialmente nuvolosi in tutto il centro-nord, il maltempo terrà in ostaggio il meridione, con rovesci e possibili temporali tra la notte e il mattino sul settore adriatico meridionale, con miglioramento nel pomeriggio, quando invece peggiorerà con temporali localmente anche intensi su Sicilia, Calabria e Basilicata. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati quest’oggi, risultando al più in nuovo e lieve aumento al centro-nord.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Calabria e Sicilia, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, su Molise, Campania, Basilicata, Puglia centro-meridionale e Monti della Daunia e Sardegna centro-meridionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: senza variazioni di rilievo. Venti: nessun fenomeno significativo. Mari: nessun fenomeno significativo.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani:Per la giornata di domani, domenica 20 settembre 2026:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Sardegna: Iglesiente, Campidano

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie.

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