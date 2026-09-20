Meteo Milano – Alta pressione con tempo stabile almeno sino a metà della prossima settimana; le previsioni

Situazione meteo a scala nazionale
Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dal ritorno dell’alta pressione. Atteso tempo nel complesso stabile almeno sino a metà della prossima settimana. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.
Meteo Milano oggi
Giornata di domenica al via con una mattinata stabile sulla Lombardia con cieli sereni o poco nuvolosi su Milano. Situazione meteorologica che nel corso del pomeriggio vedrà tempo stabile con ampio soleggiamento sui settori di pianura e su Milano, qualche addensamento prenderà invece forma sulle Alpi. Stellato nottetempo. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature con valori compresi tra +16/+18°C di minima ed i +26/+27°C di massima.
Meteo Milano domani
L’alta pressione favorirà una giornata di lunedì nel complesso gradevole su Milano con stabilità da mattina a sera, seppur con innocui addensamenti medio-alti di passaggio. Temperature in lieve aumento e comprese tra +18/+20°C di minima ed i +27/+28°C di massima.
Fase stabile almeno sino a metà della prossima settimana
Stabilità che si rinnoverà anche nelle giornate di martedì e mercoledì, poi è atteso un calo delle temperature ma sempre in un contesto di tempo asciutto per l’ingresso sull’Italia di correnti più fresche dai quadranti nord-orientali.
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Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.