Meteo Italia – Rimonta l’alta pressione con tempo più stabile, salvo residui disturbi al sud

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata dall’affermazione di un campo d’alta pressione dall’Atlantico all’Europa centro-occidentale con valori livellati attorno ai 1025 hPa. Tuttavia, una blanda ansa depressionaria in quota è ancora presente sul Mediterraneo meridionale con condizioni meteo che saranno ancora localmente instabili sul sud Italia.

Domenica con sole prevalente al centro-nord, residua instabilità al sud

Meteo Italia domenica 20 settembre – Ansa depressionaria in riassorbimento, favorirà un prosieguo di weekend stabile su gran parte d’Italia. Giornata di domenica che vedrà infatti cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il Paese, salvo residui disturbi tra Sicilia, Calabria, Campania e Basilicata dove sono attesi acquazzoni e temporali sparsi. Generale miglioramento entro la notte.

Avvio di settimana con qualche disturbo instabile

Alta pressione che manterrà i suoi massimi pressori in particolare sull’Europa occidentale e parte di quella centrale, mentre un flusso più fresco settentrionale permarrà tra i Balcani ed il Mediterraneo sud-orientale. Qualche disturbo tenderà quindi a rinnovarsi sulla Sicilia e Calabria anche ad avvio di settimana con possibili acquazzoni e temporali a ciclo diurno, mentre sul resto del Paese permarrà la stabilità con ampie schiarite.

Temperature in nuovo aumento nei valori massimi

Weekend con temperature tardo estive sull’Italia. Attesi infatti valori massimi attorno ai +28/+30°C al nord, Sardegna, Salento e medio Tirreno, mentre mediamente attorno ai +26/+28°C sul resto del Paese, salvo valori inferiori sulle coste del medio Adriatico.

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