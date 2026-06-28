Meteo – Settimana esordisce con maltempo in aumento, ma anche caldo fino a oltre +40°C: i dettagli

Stabilità e bel tempo prevalenti in Italia, con caldo disagevole

Stabilità e bel tempo continuano ad avvolgere per intero la nostra Penisola, con anomalie termiche più marcate sulle regioni centro-settentrionali, ma anche con qualche temporale pomeridiano ancora in formazione questo pomeriggio su Alpi e Appennini. Questo a causa di un campo di Alta pressione di origine africana vasto e possente che ingloba non solo il Mediterraneo, ma anche l’Europa centro-occidentale.

Prossime ore verso un relativo miglioramento

Un relativo miglioramento delle condizioni meteo attende invece l’Italia nel corso delle prossime ore, a seguito dei temporali pomeridiani che, occasionalmente, hanno sconfinato fin sulle pianure interne della Sicilia e su quelle del nordovest. Il tempo tornerà pertanto generalmente stabile e asciutto entro la seconda metà di serata, con temperature che, in questo contesto, confermeranno mediamente un lieve e ulteriore aumento rispetto ai valori registrati quest’oggi.

Settimana esordisce con caldo in intensificazione, ma anche temporali in aumento

L’Anticiclone africano continuerà a richiamare sul Mediterraneo correnti piuttosto roventi, con temperature che subiranno lieve e ulteriore rialzo su valori anche superiori ai +40°C localmente, in particolare sulle pianure interne del centro-nord. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, anche i temporali risulteranno tuttavia più estesi, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Sconfinamenti più invasivi attesi per domani

Nel corso del pomeriggio di domani lunedì 29 giugno si assisterà ad un nuovo peggioramento delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola, con il rinnovato sviluppo di piogge e temporali pomeridiani, con possibili grandinate, localmente anche intensi su Alpi e Appennini e che sconfineranno fin sulle pianure del nordovest e su quelle più interne del centro. La fenomenologia progredirà comunque verso l’esaurimento graduale in serata, con nuovo miglioramento in arrivo e ritorno della generale stabilità. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori che si registreranno questa sera.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.