Meteo Napoli – Stabilità e bel tempo con qualche passaggio nuvoloso innocuo: le previsioni

Generale stabilità torna ad abbracciare lo stivale

A seguito di un pomeriggio comunque contrassegnato dallo sviluppo di temporali su Alpi e Appennini, con isolati sconfinamenti sulle pianure della Sicilia e su quelle del nordovest, le condizioni meteo sono tornate ad essere generalmente stabili e asciutte in serata, come sono sempre state quest’oggi a Napoli, come vedremo. Le temperature, in questo contesto, subiscono peraltro un lieve e ulteriore aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Previsioni meteo Napoli oggi

Cieli pressoché sereni si susseguono fin dalle prime ore della notte odierna, grazie agli effetti di un campo di Alta pressione di origine africana che avvolge tutta l’Europa centro-occidentale. Tale situazione si reitererà anche per tutta la serata corrente, coerentemente con quanto avverrà anche altrove e con temperature che, in questo contesto, in città, risultano quest’oggi comprese tra i +28°C di minima e una massima prossima ai +36°C.

Stabilità e bel tempo per domani

Nella giornata di domani lunedì 29 giugno le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola tenderanno a peggiorare nel pomeriggio, con piogge, temporali e possibili grandinate in espansione su alcune località di pianura. Tutto questo si tradurrà a Napoli nel transito di qualche innocuo passaggio nuvoloso, con il tempo che si manterrà comunque stabile e asciutto. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni, risultando al più in lieve diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Nessuna novità in arrivo per martedì

Nessuna novità rilevante è in arrivo a Napoli nemmeno per la giornata di martedì 30 giugno, ultimo giorno del mese. L’Anticiclone africano continuerà a rimanere dominante sul Mediterraneo, seppur in lieve allentamento, con cieli che in città torneranno sostanzialmente sereni. Le temperature, anche in questo caso, non subiranno variazioni rilevanti, risultando al più in lieve e ulteriore diminuzione nei valori massimi, con clima sempre pienamente estivo.

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