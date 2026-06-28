Meteo – Rovesci e temporali pomeridiani in azione con relativo miglioramento in arrivo nelle prossime ore: i dettagli

Tempo perlopiù stabile sull’Italia

Nella giornata odierna le condizioni meteo risultano contrassegnate dalla presenza di un vasto e possente campo di Alta pressione di origine africana sull’intera Europa centro-occidentale, risultando pertanto in larga parte stabili e asciutte. Qualche rovescio o temporale pomeridiano prende forma tuttavia ancora una volta su Alpi e Appennini e rimane relegato perlopiù su questi settori, con qualche isolato sconfinamento sulle pianure interne della Sicilia e, a breve, su quelle nordovest.

Allerta meteo della Protezione Civile

La fenomenologia in atto era stata correttamente inquadrata non solo in questa sede, ma anche dal Dipartimento della Protezione Civile, che non a caso aveva infatti già diffuso un’allerta valida per oggi per alcuni settori. Le temperature, in questo contesto, subiscono mediamente un lieve e ulteriore aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, attestandosi ben oltre la media di riferimento, specie al centro-nord.

Relativo miglioramento in vista nelle prossime ore

Le prossime ore vedranno un ulteriore aumento di pressione sul bacino del Mediterraneo centrale, con le condizioni meteo che torneranno, entro la fine della giornata, generalmente stabili e asciutte. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, qualche isolato sconfinamento potrebbe coinvolgere nella prima parte di serata le pianure del nordovest, con possibili temporali anche intensi.

Generale stabilità entro il termine della serata, con temperature in lieve e ulteriore aumento

Le condizioni meteo, in virtù di quanto scritto nel presente editoriale, torneranno generalmente stabili e asciutte entro la serata odierna, quando i cieli appariranno pressoché sereni o da poco a parzialmente nuvolosi, con l’avanzamento pertanto di schiarite anche ampie nelle aree precedentemente coinvolte dall’instabilità. Le temperature, in questo contesto, confermeranno un lieve e ulteriore aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, con caldo disagevole e notti tropicali.

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