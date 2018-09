Meteo domani 23 settembre 2018: tempo sostanzialmente stabile da Nord a Sud, peggiora in serata sul Triveneto

Al Nord: Al mattino nubi sparse anche compatte sui settori centro-orientali ma con tempo stabile, più soleggiato al Nord-Ovest. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni salvo isolate piogge sull’Alto Adige. In serata tempo stabile ma con nuvolosità in transito specie al Nord-Est, ancora piogge sparse sui settori alpini di confine. Temperature minime e massime stazionarie o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o localmente molto mossi.