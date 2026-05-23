Meteo domani 24 maggio: Domenica stabile e quasi estiva, sole prevalente da nord a sud

Situazione sinottica europea Vasto campo di alta pressione ancora protagonista tra Atlantico ed Europa centro-occidentale, con massimi al suolo intorno ai 1025 hPa e coinvolgimento anche del Mediterraneo centrale. Sull’Italia proseguono quindi condizioni meteo prevalentemente stabili e soleggiate, anche se infiltrazioni di aria più fresca in quota continueranno a favorire locali fenomeni pomeridiani soprattutto sui rilievi del Sud. Intensa depressione atlantica ancora attiva tra Groenlandia e Islanda con valori minimi intorno ai 990 hPa.

Previsioni meteo per domani, 24 maggio

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio poche variazioni con sole prevalente su pianure e coste, mentre qualche acquazzone o breve temporale potrà svilupparsi sui settori alpini e prealpini. In serata e nella notte condizioni meteo nuovamente stabili con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento, con clima caldo nelle ore centrali della giornata. Venti deboli a regime di brezza. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 24 maggio

Al Centro: Al mattino tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora condizioni asciutte e prevalenza di sole, salvo qualche modesto addensamento in sviluppo lungo l’Appennino. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli generalmente sereni. Temperature minime stabili e massime in ulteriore lieve aumento con punte prossime ai +30°C nelle pianure interne. Venti deboli variabili. Mari poco mossi.

Previsioni meteo per domani, 24 maggio

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni. Al pomeriggio possibile sviluppo di qualche acquazzone o temporale nelle zone interne tra Calabria, Basilicata e Sicilia orientale, mentre altrove il tempo si manterrà asciutto con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. In serata e nella notte generale miglioramento con tempo stabile ovunque. Temperature stabili o in lieve aumento, con valori gradevoli e clima quasi estivo. Venti deboli o moderati settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

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