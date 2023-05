Meteo domani 25 maggio: acquazzoni e temporali pomeridiani in Italia e maltempo anche intenso al Nord-Ovest

Situazione sinottica europea

Anticiclone delle Azzorre tra Atlantico e Isole Britanniche con massimi di pressione al suolo intorno a 1030 hPa nei pressi dell’Irlanda ed in espansione verso l’Europa. Una piccola goccia d’aria fredda in quota si muove tra Francia e Penisola Iberica mentre una lacuna barica è presente sul Mediterraneo e incentiva la formazione di temporali sull’Italia. Flusso perturbato che scorre alle alte latitudini con una vasta circolazione depressionaria a nord della Scandinavia profonda fino a 980 hPa.

Previsioni meteo per domani, 25 maggio

Al Nord: Al mattino acquazzoni e temporali sulle regioni di nord-ovest e qualche pioggia tra Lombardia ed Emilia Romagna, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento su Alpi ed Appennini con fenomeni in sconfinamento sulle zone di pianura, asciutto tra Veneto, Romagna e Friuli. In serata ed in nottata tempo in generale miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stazionarie o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 25 maggio

Al Centro: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, specie nelle zone interne, più asciutto sui settori costieri Adriatici. In serata tempo asciutto con velature in transito su tutti i settori. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 25 maggio

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, nuvolosità irregolare sulla Sicilia. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in formazione lungo l’Appennino e in sconfinamento verso pianure e coste di Campania e Calabria; qualche pioggia anche in Sardegna. In serata fenomeni in esaurimento in Campania, con nuvolosità alta in transito su tutte le regioni. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.