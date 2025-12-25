Meteo domani 26 dicembre: tempo in miglioramento in Italia con solo residua instabilità su queste regioni

Situazione sinottica europea Campo di alta pressione con valori al suolo fino a 1040 hPa che si posiziona tra nord Atlantico, Mare del Nord e Scandinavia. Una circolazione depressionaria è invece presente tra Mediterraneo occidentale e Penisola Iberica, portando ancora qualche fenomeni sparso sull’Italia. Aria fredda che si muove tra Russia e Mar Nero con un minimo al suolo intorno a 1000 hPa.

Previsioni meteo per domani, 26 dicembre

Al Nord: Al mattino locali fenomeni al Nord-Ovest con neve oltre i 500-600 metri, nubi sparse e ampie schiarite altrove. Al pomeriggio condizioni di tempo stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite su tutti i settori. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 26 dicembre

Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori con tempo asciutto, salvo locali precipitazioni sull’Abruzzo con neve oltre i 1300 metri. Nel pomeriggio poche variazioni con nuvolosità in transito ma con tempo asciutto, deboli piogge sull’Abruzzo. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità alternata a spazi di sereno. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 26 dicembre

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con piogge sparse su Molise, Puglia e Sardegna, più asciutto altrove ma con molte nuvole. Nel pomeriggio ancora fenomeni su Molise, Puglia e Isole Maggiori, asciutto altrove con cieli nuvolosi. In serata e nottata tempo in miglioramento con fenomeni in graduale attenuazione ovunque. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento. Venti moderati dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

