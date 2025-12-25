Questo sito contribuisce alla audience di Il Messaggero

Giovedì 25 Dicembre
Meteo domani 26 dicembre: tempo in miglioramento in Italia con solo residua instabilità su queste regioni

di Francesco Cibelli

Previsioni meteo in Italia per domani 26 dicembre 2025: condizioni di tempo in miglioramento sul Mediterraneo centrale con ma ancora residui fenomeni nel giorno di Santo Stefano

Previsioni meteo in Italia per domani 26 dicembre 2025

Situazione sinottica europea

Campo di alta pressione con valori al suolo fino a 1040 hPa che si posiziona tra nord Atlantico, Mare del Nord e Scandinavia. Una circolazione depressionaria è invece presente tra Mediterraneo occidentale e Penisola Iberica, portando ancora qualche fenomeni sparso sull’Italia. Aria fredda che si muove tra Russia e Mar Nero con un minimo al suolo intorno a 1000 hPa.

Previsioni meteo per domani, 26 dicembre

Al Nord: Al mattino locali fenomeni al Nord-Ovest con neve oltre i 500-600 metri, nubi sparse e ampie schiarite altrove. Al pomeriggio condizioni di tempo stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite su tutti i settori. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 26 dicembre

Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori con tempo asciutto, salvo locali precipitazioni sull’Abruzzo con neve oltre i 1300 metri. Nel pomeriggio poche variazioni con nuvolosità in transito ma con tempo asciutto, deboli piogge sull’Abruzzo. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità alternata a spazi di sereno. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 26 dicembre

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con piogge sparse su Molise, Puglia e Sardegna, più asciutto altrove ma con molte nuvole. Nel pomeriggio ancora fenomeni su Molise, Puglia e Isole Maggiori, asciutto altrove con cieli nuvolosi. In serata e nottata tempo in miglioramento con fenomeni in graduale attenuazione ovunque. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento. Venti moderati dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.

Francesco Cibelli

Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.

