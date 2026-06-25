Meteo domani 26 giugno: tempo stabile in Italia con sole e clima rovente, ma anche dei temporali pomeridiani

Situazione sinottica europea
Vasto e robusto anticiclone alimentato dalla risalita di aria calda africana domina su Europa e Mediterraneo, con massimi di pressione fino a 1020 hPa sul Mare Baltico e massimi in quota che si spostano sull’Europa centrale. Geopotenziali in aumento anche sul Mediterraneo centrale, ma una circolazione secondaria con aria fresca in quota interessa ancora il Mediterraneo centro-meridionale, mantenendo attiva l’instabilità termo-convettiva su alcuni settori. Flusso perturbato che scorre alle latitudini più elevate con minimi al suolo fino a 995 hPa tra Groenlandia, Islanda e Mar di Norvegia. Una piccola circolazione depressionaria con aria fresca in quota è presente anche in Atlantico ad ovest si Penisola Iberica e Francia.
Previsioni meteo per domani, 26 giugno
Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli in prevalenza soleggiati. Al pomeriggio locale instabilità su Alpi e Appennino settentrionale, locali sconfinamenti verso le pianure soprattutto al Nord-Ovest. Tempo in miglioramento dalla serata con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime stazionarie e massime stabili o in lieve rialzo al Nord-Est. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.
Previsioni meteo per domani, 26 giugno
Al Centro: Al mattino stabilità diffusa su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio addensamenti nuvolosi in formazione sulle zone interne con locali acquazzoni e temporali in sconfinamento poi verso le pianure del Lazio. In serata e in nottata tornano condizioni di tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità. Temperature minime stabili o in lieve calo e massime in lieve rialzo. Venti deboli di direzione variabile o a regime di brezza. Mari poco mossi o localmente mossi.
Previsioni meteo per domani, 26 giugno
Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo suzone interne di Campania, Basilicata, Calabria e Isole Maggiori con locali sconfinamenti fin sulle coste. In serata e in nottata tornano condizioni di tempo asciutto ovunque con ampie schiarite. Temperature minime in calo e massime rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.
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Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.