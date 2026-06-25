Meteo domani 26 giugno: tempo stabile in Italia con sole e clima rovente, ma anche dei temporali pomeridiani

Situazione sinottica europea

Vasto e robusto anticiclone alimentato dalla risalita di aria calda africana domina su Europa e Mediterraneo, con massimi di pressione fino a 1020 hPa sul Mare Baltico e massimi in quota che si spostano sull’Europa centrale. Geopotenziali in aumento anche sul Mediterraneo centrale, ma una circolazione secondaria con aria fresca in quota interessa ancora il Mediterraneo centro-meridionale, mantenendo attiva l’instabilità termo-convettiva su alcuni settori. Flusso perturbato che scorre alle latitudini più elevate con minimi al suolo fino a 995 hPa tra Groenlandia, Islanda e Mar di Norvegia. Una piccola circolazione depressionaria con aria fresca in quota è presente anche in Atlantico ad ovest si Penisola Iberica e Francia.