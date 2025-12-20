Meteo Roma – Tempo asciutto nel weekend con alternanza di nubi e schiarite; le previsioni

Situazione meteo a scala nazionale

Buon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo centrale caratterizzata dalla presenza di un campo barico con valori pressori al suolo livellati attorno ai 1015 hPa. Stabilità che dominerà sulle regioni centrali nel weekend, ma nel corso della prossima settimana è atteso un peggioramento del tempo. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi, sabato 20 dicembre

Pressione livellata con valori al suolo attorno ai 1015 hPa. Weekend al via con tempo diffusamente stabile sul Lazio, seppur con qualche innocuo addensamento di passaggio. Nel corso del pomeriggio non sono attese significative variazioni con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Nubi medio-alte di passaggio anche nottetempo, ma senza fenomeni associati. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +7/+9°C della notte, ma con valori inferiori sui settori periferici, ed i +14/+15°C del pomeriggio.

Meteo Roma domani

Giornata di domenica 21 dicembre all’insegna di una mattinata con cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutto il Lazio. Nel corso del pomeriggio e delle ore serali atteso tempo diffusamente stabile, seppur con nubi in ulteriore aumento cieli tendenti al nuvoloso tra la sera e le ore notturne. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +7/+9°C della notte ed i +15/+16°C del pomeriggio.

Settimana di Natale verso un peggioramento del tempo

Meteo che volgerà verso un graduale cambio circolatorio. Giornata di lunedì attesa nel complesso asciutta sul Lazio, ma con nuvolosità in progressivo aumento da ovest con cieli a tratti nuvolosi. Martedì tempo in peggioramento con la giornata che trascorrerà grigia con possibili piogge su tutta la regione. Vigilia e giorno di Natale che potrebbero risultare ancora incerti con rischio piogge nel Lazio.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

