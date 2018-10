Meteo domani 28 ottobre 2018: tempo fortemente instabile al Centro-Nord, attesi locali nubifragi

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi con piogge e acquazzoni diffusi salvo tempo più asciutto in Puglia e in Sardegna. Al pomeriggio tempo instabile su tutti i settori con piogge e temporali localmente intensi su Campania, Molise, Calabria e Sicilia. In serata si rinnovano condizioni di generale instabilità con piogge e temporali sparsi su tutte le zone. Temperature minime in aumento e massime stabili o in diminuzione. Venti moderati o forti da Sud-Sud Est. Mari da molto mossi ad agitati.

a cura di Roberto Schiaroli.