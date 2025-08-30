Meteo domani 31 agosto: momentaneo miglioramento per domenica prima di un nuovo peggioramento

Situazione sinottica europea
Una profonda circolazione depressionaria è incentrata ad ovest della Gran Bretagna con un minimo di 975 hPa. Nel contempo una veloce rimonta altopressoria si erge fin verso l’Europa centrale abbracciando anche l’Italia; l’anticiclone delle Azzorre viene localizzato nella sua sede naturale con massimi stimati intorno ai 1030 hPa.
Previsioni meteo per domani, 31 agosto
Al Nord: Al mattino cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio qualche innocuo addensamento in formazione sui rilievi ma senza fenomeni associati. In serata nuvolosità in aumento a partire da Piemonte e Valle d’Aosta, tempo invariato altrove; qualche piovasco atteso nella notte sul nord-ovest. Temperature minime in diminuzione e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari da poco mossi o molto mossi.
Al Centro: Cieli sereni sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.
Al Sud e sulle Isole: Stabilità prevalente con cieli sereni nel corso delle ore diurne su tutti i settori. In serata e in nottata non sono attese variazioni di rilievo con ancora tempo del tutto asciutto. Temperature minime in diminuzione e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti occidentali o. Mari poco mossi o mossi.
Tecnico Meteorologo certificato secondo lo schema WMO ed iscritto all'Associazione Meteo Professionisti (AMPRO); fondatore di Meteo Lazio nel 2014, realtà che vanta una rete di stazioni meteo private. Fornisce dati meteo e bollettini per svariate sedi di Protezione Civile nel Lazio.