Meteo Roma – Tempo dal sapore estivo sino ad inizio settimana, le previsioni

Situazione meteo a scala nazionale
Buon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Alta pressione in affermazione sull’Europa sud-occidentale abbraccia anche il Mediterraneo centro-occidentale. In tal modo le condizioni meteo risultano stabili sull’Italia con temperature dal sapore estivo. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.
Previsioni meteo Roma oggi, sabato 6 settembre
Giornata di sabato 6 settembre che vedrà nel corso del mattino cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi su tutto il Lazio. Situazione meteorologica che durante le ore pomeridiane vedrà ancora stabilità con sole prevalente anche sulla capitale. Stellato nottetempo. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature dal sapore estivo su Roma e comprese tra i +19/+20°C della notte ed i +30/+31°C del pomeriggio.
Meteo Roma domani
Giornata di domenica 7 settembre che vedrà condizioni meteo stabili sul Lazio. Attesa una mattinata con sole prevalente su tutta la regione. Nel corso del pomeriggio bel tempo lungo le coste e sulla capitale con tanto sole; stabile anche sul resto del Lazio, salvo qualche innocuo addensamento sui settori appenninici. Temperature dal sapore estivo su Roma e comprese tra i +19/+20°C della notte ed i +30/+31°C del pomeriggio.
Prossima settimana al via stabile, poi possibile nuovo passaggio perturbato
Prossima settimana al via con meteo stabile e sole prevalente sul Lazio, grazie ad un momentaneo aumento del campo barico. Martedì possibile nuovo peggioramento con rischio pioggia sulla capitale dalla seconda parte di giornata con maltempo tra la notte e la mattinata di mercoledì. Temperature dal sapore estivo fino ad inizio settimana, poi in deciso calo.
Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.