Meteo Milano – Stabilità e temperature sopra la media fino ad inizio settimana, poi nuovo maltempo

Meteo Milano, la situazione

Buon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Alta pressione in affermazione sull’Europa sud-occidentale abbraccia anche il Mediterraneo centro-occidentale. In tal modo le condizioni meteo risultano stabili sull’Italia con temperature dal sapore estivo. Peggioramento a seguire. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Previsioni meteo Milano oggi

Meteo Milano – Giornata di sabato 6 settembre che vedrà nel corso del mattino cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi su tutta la Lombardia. Situazione meteorologica che durante le ore pomeridiane vedrà ancora stabilità con sole prevalente anche su Milano. Stellato nottetempo. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature al di sopra delle medie del periodo su Milano e comprese tra i +16/+18°C della notte ed i +26/+27°C del pomeriggio.

Meteo Milano domenica 7 settembre

Giornata di domenica caratterizzata da condizioni meteo stabili sulla Lombardia. Al mattino cieli che si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi. Nel corso del pomeriggio situazione meteorologica invariata con stabilità e sole diffuso, poi dalla sera atteso un graduale aumento della nuvolosità alta e sottile. Temperature in aumento nei valori massimi su Milano e comprese tra i +16/+18°C della notte ed i +27/+28°C del pomeriggio.

Avvio di settimana con nuovo peggioramento

Prossima settimana che vedrà il passaggio di un nuovo impulso perturbato sul nord Italia. Giornata di lunedì con nuvolosità in transito sulla Lombardia, ma con tempo ancora asciutto. Maltempo atteso nella giornata di martedì con piogge e temporali che potranno insistere anche durante la giornata di mercoledì con deciso calo termico. Nuovo miglioramento a seguire.

