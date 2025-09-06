Meteo – Settembre verso il ritorno del maltempo, poi seconda parte mite e secca? La tendenza

Estate settembrina sull’Italia

Mese di settembre che sta vivendo un avvio dal sapore estivo sull’Italia. Alta pressione che negli ultimi giorni si è portata sull’Europa sud-occidentale, proteggendo anche l’Italia da eventuali impulsi perturbati. Bel tempo e temperature dal sapore estivo che ci accompagneranno in questo primo weekend di settembre sin verso l’avvio della prossima settimana.

Settembre verso il ritorno del maltempo?

Da martedì si volterà pagina con l’alta pressione che verrà sostituita dal ritorno del maltempo. Il passaggio di una saccatura atlantica, determinerà il ritorno di piogge e temporali inizialmente sul nord, Toscana e Sardegna con rischio nubifragi sull’Isola dalla seconda parte di giornata. Fronte perturbato che nottetempo tenderà a portarsi sulle regioni centrali, parte del nord ed a seguire anche sulla Campania dove i fenomeni tenderanno ad intensificarsi sino a divenire di moderata/forte intensità. Non si escludono locali nubifragi, ma per i dettagli è ancora prematuro stante una distanza temporale ancora significativa. Instabilità che proseguirà anche nella giornata di giovedì, quando acquazzoni e temporali potrebbero raggiungere anche sulle regioni meridionali.

Dopo il maltempo torna l’alta pressione?

Centro di calcolo probabilistico europeo che mostra una seconda parte del mese di settembre con anomalie positive di pressione tra il Mediterraneo e l’Europa sudoccidentale, mentre senza significative variazioni sul resto del continente. Possibile una seconda parte del mese di settembre con maggiore invadenza dell’alta pressione sull’Italia con frequenti fasi stabili e temperature che si riporteranno al di sopra della media del periodo.

Autunno meteorologico al via tra alti e bassi?

Autunno meteorologico che potrebbe quindi trascorrere tra alti e bassi nella sua prima parte stagionale. Mese di settembre che infatti è previsto nel complesso mite sull’Italia con scarse precipitazioni al sud ed Isole, mentre in linea con il periodo al nord e parte del centro. Rimanete aggiornati!

