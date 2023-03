Meteo domani 31 marzo: qualche pioggia o acquazzone in arrivo in Italia nell’ultimo giorno del mese

Situazione sinottica europea

Anticiclone disteso tra Atlantico e Mediterraneo occidentale con massimi di pressione al suolo intorno a 1025 hPa. Lo stesso cede la presa sul Mediterraneo centrale dove infiltrazioni di correnti umide in quota porteranno acquazzoni sparsi su parte dell’Italia. Flusso perturbato che scorre alle latitudini più elevate con minimi di pressione al suolo profondi fino a 985 hPa tra Islanda, Isole Britanniche e Scandinavia.

Previsioni meteo per domani, 31 marzo

Al Nord: Al mattino molte nuvole in transito con deboli piogge su settori alpini, Liguria e Friuli, più asciutto altrove. Al pomeriggio precipitazioni sparse possibili soprattutto su Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna, variabilità asciutta altrove. In serata residue piogge su Veneto, Romagna e Friuli Venezia-Giulia, nuvole in transito altrove ma con tempo stabile. Temperature minime stazionarie e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni ma con molte nuvole in transito, anche compatte su Toscana e Umbria. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli irregolarmente nuvolosi. In serata deboli piogge possibili su Toscana e Umbria, molte nuvole altrove ma con tempo asciutto. Temperature minime in aumento e massime in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori ma con tempo asciutto, sole prevalente su Calabria e Sicilia. Al pomeriggio nessuna variazione con nuvolosità irregolare in transito alternata ad ampi spazi di sereno. In serata nuvolosità in generale aumento specie sui settori Peninsulari ma senza fenomeni di rilievo associati. Temperature minime e massime in aumento. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

