Meteo domani 4 gennaio: tempo instabile in Italia con piogge e temporali, anche intense su alcune regioni

Situazione sinottica europea Anticiclone delle Azzorre disteso in Atlantico con valori di pressione al suolo intorno ai 1020 hPa e fino a lambire la Groenlandia dove è presente un anticiclone termico con massimi al suolo fino a 1050 hPa. Un lobo del vortice polare si muove invece sull’Europa con un largo e profondo minimo intorno a 995 hPa sul Mar Baltico. Aria fredda che si propaga sull’Europa centro-occidentale portando neve fino a quote pianeggianti ed agganciando un depressione in movimento sulla Penisola Iberica con minimo al suolo di circa 995 hPa. Correnti umide da sud-ovest affluiscono sul Mediterraneo centrale con piogge sparse ed anche intense.

Previsioni meteo per domani, 4 gennaio

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità bassa in Pianura Padana e sereno altrove, locali fenomeni sulla Romagna con neve fin verso i 400 metri. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Tra la serata e la notte nuvolosità in aumento ma tempo ancora asciutto, salvo dei fenomeni sulla Romagna con neve a quote collinari. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 4 gennaio

Al Centro: Al mattino tempo instabile con piogge diffuse e neve in Appennino oltre i 1600-1700 metri. Al pomeriggio poche variazioni, salvo un calo della quota neve sull’Appennino umbro-marchigiano localmente fino in collina. Tra la serata e la notte ancora tempo instabile con piogge sparse, quota neve dai 500 metri tra Umbria e Marche fino ai 1600 metri dell’Abruzzo meridionale. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti moderati dai quadranti settentrionali. Mari da poco mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 4 gennaio

Al Sud e sulle Isole: Al mattino locali piogge su Sardegna e Campania, asciutto altrove con nuvolosità irregolare in transito. Al pomeriggio locali fenomeni anche sul Molise, per lo più invariato sulle altre regioni. Tra la serata e la notte precipitazioni in graduale estensione sul resto del Sud. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali. Mari molto mossi o agitati.

