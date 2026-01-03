Meteo domani 4 gennaio: tempo instabile in Italia con piogge e temporali, anche intense su alcune regioni

Situazione sinottica europea
Anticiclone delle Azzorre disteso in Atlantico con valori di pressione al suolo intorno ai 1020 hPa e fino a lambire la Groenlandia dove è presente un anticiclone termico con massimi al suolo fino a 1050 hPa. Un lobo del vortice polare si muove invece sull’Europa con un largo e profondo minimo intorno a 995 hPa sul Mar Baltico. Aria fredda che si propaga sull’Europa centro-occidentale portando neve fino a quote pianeggianti ed agganciando un depressione in movimento sulla Penisola Iberica con minimo al suolo di circa 995 hPa. Correnti umide da sud-ovest affluiscono sul Mediterraneo centrale con piogge sparse ed anche intense.
Previsioni meteo per domani, 4 gennaio
Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità bassa in Pianura Padana e sereno altrove, locali fenomeni sulla Romagna con neve fin verso i 400 metri. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Tra la serata e la notte nuvolosità in aumento ma tempo ancora asciutto, salvo dei fenomeni sulla Romagna con neve a quote collinari. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.
Al Centro: Al mattino tempo instabile con piogge diffuse e neve in Appennino oltre i 1600-1700 metri. Al pomeriggio poche variazioni, salvo un calo della quota neve sull’Appennino umbro-marchigiano localmente fino in collina. Tra la serata e la notte ancora tempo instabile con piogge sparse, quota neve dai 500 metri tra Umbria e Marche fino ai 1600 metri dell’Abruzzo meridionale. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti moderati dai quadranti settentrionali. Mari da poco mossi o molto mossi.
Al Sud e sulle Isole: Al mattino locali piogge su Sardegna e Campania, asciutto altrove con nuvolosità irregolare in transito. Al pomeriggio locali fenomeni anche sul Molise, per lo più invariato sulle altre regioni. Tra la serata e la notte precipitazioni in graduale estensione sul resto del Sud. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali. Mari molto mossi o agitati.
Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.