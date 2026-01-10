Meteo Italia – freddo e neve si muovono sul Mediterraneo ma con la prossima settimana torna l’alta pressione

Situazione sinottica ed evoluzione prossime ore in Italia, tornano nuvole e piogge
Il secondo weekend di gennaio si apre con scenari invernali sulla nostra Penisola. La situazione sinottica vede infatti una vasta struttura depressionaria sui settori centro-orientali del continente con aria fredda che raggiunge anche il Mediterraneo centrale. Nelle prossime ore condizioni meteo instabili in Italia con piogge e temporali verso le regioni del Centro-Sud. Neve fino a 700-1000 metri al Centro e oltre i 1200 al Sud, quota neve comunque in ulteriore calo.
Freddo tra Domenica e l’inizio della prossima settimana ma tempo in deciso miglioramento
Aria via via più fredda affluirà sull’Italia tra Domenica e Lunedì portando le temperature a scendere di diversi gradi al di sotto delle medie, anche 7-8 sui settori del medio-basso Adriatico. Locali nevicate su Marche, Abruzzo e Molise fino a 300-500 metri poi generale miglioramento del tempo su tutta la Penisola. Clima freddo per l’inizio della prossima settimana su tutta la Penisola ma con tempo più stabile.
Promontorio anticiclonico verso il Mediterraneo, tempo più stabile e rialzo termico
Ultimi aggiornamenti dei principali modelli che per la prossima settimana mostrano un promontorio anticiclonico in rimonta sul Mediterraneo centrale. Condizioni meteo che si faranno più stabili sull’Italia e anche temperature in rialzo, su valori comunque non lontani dalle medie del periodo. Alta pressione che potrebbe comunque non durare con fino al termine della seconda decade di gennaio.
Tendenza meteo: possibile perturbazioni dall’Atlantico entro la fine della settimana
Seconda decade di gennaio che inizia fredda e con neve a bassa quota, ma un cambio di circolazione è atteso. La prossima settimana dovrebbe infatti portare una veloce rimonta dell’alta pressione seguita però da un nuovo peggioramento. Ecco infatti che diversi modelli ipotizzano l’arrivo del flusso atlantico, più mite dell’aria attuale, ma comunque foriero di maltempo.
Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!
Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.
Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.