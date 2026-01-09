Meteo – Nuovo sussulto dell’Inverno nella seconda parte della prossima settimana? La tendenza

Tempo instabile su parte del Paese
L’ingresso di nuove correnti umide e instabili sul Mediterraneo centrale determinano quest’oggi un nuovo peggioramento delle condizioni meteo sul medio-basso versante tirrenico, con qualche sconfinamento che raggiunge anche il settore adriatico. La neve si ferma tuttavia a quote di montagna a causa di un richiamo di correnti più miti che, tuttavia, è già giunto praticamente al capolinea, con primo abbassamento delle temperature in vista per la serata odierna.
Weekend pienamente invernale alle porte del Paese
Un Weekend pienamente invernale attende la nostra Penisola, quando cioè una saccatura depressionaria di origine polare marittima affonderà più decisamente sul Mediterraneo centrale, alimentando il maltempo sulle regioni centro-meridionali e favorendo un abbassamento delle temperature e, conseguentemente, della quota neve, che in alcuni casi potrebbe raggiungere la bassa collina. Le condizioni meteo tenderanno comunque a migliorare durante la giornata di domenica 11 gennaio sintomo di un aumento di pressione in vista per l’inizio della prossima settimana.
Prima parte della prossima settimana con maggiore stabilità grazie al ritorno dell’Anticiclone
L’evoluzione sinottica mostrata dai principali centri di calcolo suggerisce il ritorno dell’Anticiclone sul Mediterraneo centrale a partire dalla giornata di lunedì 12 gennaio, che assicurerà tutta una prima parte di settimana, la prossima, tendenzialmente più stabile e asciutta sulla nostra Penisola. Tuttavia, qualche nota di maltempo potrà comunque attivarsi sulle regioni nordoccidentali e soprattutto sulla Liguria a partire da martedì 13, a causa di un affondo perturbato sul Mediterraneo occidentale, che innescherà un corridoio di correnti più umide proprio sull’alto versante tirrenico.
Affondo perturbato in arrivo in Italia nella seconda metà della prossima settimana
La saccatura depressionaria di cui sopra, di stampo polare marittimo, traslerà in un secondo momento verso la nostra Penisola, potendola investire direttamente stando a quanto prospettano le attuali proiezioni modellistiche dei principali centri di calcolo. Ciò riporterebbe, da giovedì 15, piogge e rovesci sull’Italia, con temperature nuovamente in diminuzione e neve in montagna. Tuttavia, trattandosi di una tendenza, essa è ancora soggetta a variazioni anche radicali: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.
Sono un appassionato di meteorologia fin dall'adolescenza, laureato in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali e iscritto al corso di laurea magistrale in Politiche per la Sicurezza Globale: Ambiente, Energia e Conflitti. Durante questi anni ho gestito diverse pagine Facebook che trattano di meteorologia, facendo inoltre l'articolista a livello amatoriale di un portale che si occupa proprio della materia.