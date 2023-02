Meteo domani 6 febbraio: clima invernale sull’Italia, con temperature sotto media e neve fino a bassa quota

Situazione sinottica europea

Anticiclone delle Azzorre che si estende dall’Atlantico verso Isole Britanniche e Scandinavia con valori massimi di pressione al suolo fino a 1045 hPa sul Mare del Nord. Aria molto fredda si muove invece sui settori orientali del continente fino a raggiungere il Mediterraneo, dove troviamo un vortice depressionario ad ovest della Sardegna. Profondi vortici depressionari in movimento invece tra Groenlandia e Islanda con valori al suolo fino a 970 hPa.

Al Nord: Al mattino molte nuvole ma con tempo asciutto, isolati fenomeni sulle Alpi occidentali con neve fino ai 200 metri. Al pomeriggio tempo generalmente stabile con cieli soleggiati, maggiori addensamenti al Nord-Est. In serata precipitazioni in arrivo lungo l’arco alpino con neve fino a quote molto basse. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti orientali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro: Al mattino neve in Appennino fino ai 200 metri, asciutto altrove con nuvolosità sul versante adriatico e sereno su quello tirrenico. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata nuvolosità in generale aumento ma con isolati fenomeni solo nelle zone interne del versante adriatico con neve fino 200 metri. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o nord-orientali. Mari mossi o molti mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità irregolare in transito con isolati fenomeni su Puglia e Calabria con neve fino in pianura, forte maltempo in Sardegna con neve oltre i 1200 metri. Al pomeriggio insiste il maltempo sulla Sardegna con quota neve in calo fin verso gli 800 metri, variabilità asciutta altrove. In serata precipitazioni in estensione anche alla Sicilia con neve fino a quote collinari. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.

