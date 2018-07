Meteo domani 8 luglio 2018: bel tempo e sole prevalente da Nord a Sud, locali temporali sui rilievi

Al Centro: Al mattino sole prevalente su tutte le regioni tranne innocue nubi in transito sulle Marche. Al pomeriggio tempo stabile lngo le coste con sole prevalente, sulle zone interne possibili piogge o temporali. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto sia sul Tirreno che sull’Adriatico con ampi spazi di sereno alternati a qualche nube sparsa. Temperature minime in diminuzione e massime in aumento. Venti deboli o moderati Settentrionali. Mari da poco mossi a mossi.