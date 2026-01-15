Meteo Roma – Stabilità in compagnia dell’alta pressione, ma con cieli coperti. Ecco le previsioni

Situazione meteo a scala nazionale

Buon giovedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! La situazione sinottica sul Mediterraneo centrale resta dominata da un promontorio anticiclonico, che garantisce condizioni generalmente stabili sull’Italia. Tuttavia, correnti umide sud-occidentali continuano a interessare parte della Penisola, favorendo la presenza di nuvolosità diffusa, spesso bassa e compatta, in particolare sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi 15 gennaio

La giornata odierna si presenta stabile e asciutta su Roma e su tutto il Lazio. Al mattino cieli molto nuvolosi per la presenza di nubi basse, più insistenti sulle aree costiere e sub-costiere. Nel corso del pomeriggio possibili locali schiarite, soprattutto nelle zone interne, ma senza variazioni significative. In serata e nella notte il tempo resterà stabile con addensamenti bassi diffusi.

Temperature su Roma comprese tra +8/+9°C di minima e +14/+15°C di massima. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio.

Meteo Roma domani

Anche la giornata di domani sarà caratterizzata da tempo stabile, ma con nuvolosità in progressivo aumento. Al mattino cieli nuvolosi o coperti, con addensamenti più compatti lungo le coste; al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con condizioni asciutte ma cielo spesso grigio. Tra la serata e la notte permane la stabilità, con nubi basse e velature diffuse.

. Di seguito la tendenza meteo per i prossimi giorni. Temperature senza grandi variazioni, con valori su Roma compresi tra +8/+9°C di minima e +13/+14°C di massima.

Tendenza meteo per i prossimi giorni

Nel corso del weekend l’alta pressione continuerà a interessare il Lazio, ma con nuvolosità sempre più compatta e clima umido. Le temperature si manterranno miti per il periodo, senza cali significativi. Tra domenica sera e l’inizio della prossima settimana aumenta invece la probabilità di un cambio di circolazione, con correnti più instabili che potrebbero portare piogge e locali temporali anche sulla regione.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma stabile, ma con molti disturbi nuvolosi. Piogge e temporali che dovrebbero tornare all’inizio della prossima settimana. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!