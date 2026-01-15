Questo sito contribuisce alla audience di Il Messaggero

Giovedì 15 Gennaio
Meteo domani 16 gennaio: piogge in arrivo su Nord-Ovest e Sud, ecco gli ultimi aggiornamenti

di Francesco Cibelli

Previsioni meteo in Italia per domani 16 gennaio 2026: condizioni di tempo per lo più stabile sulla Penisola ma entro sera peggioramento in arrivo su Nord-Ovest ed estremo Sud

Previsioni meteo in Italia per domani 16 gennaio 2026

Situazione sinottica europea

Vasta saccatura depressionaria che si muove dall’Atlantico verso l’Europa occidentale con un minimo di pressione al suolo intorno a 980 hPa nei pressi dell’Irlanda. Alta pressione delle Azzorre nella sua sede naturale con valori massimi fino a 1035 hPa sulle omonime Isole. Una circolazione depressionaria si muove dal nord Africa portando maltempo anche sul Mediterraneo.

Previsioni meteo per domani, 16 gennaio

Al Nord: Al mattino tempo stabile ma con molte nuvole anche basse e compatte su coste e pianure, deboli piogge su Liguria, Piemonte e Lombardia. Al pomeriggio locali pioviggini sulla Liguria, asciutto altrove ma con molte nuvole. In serata e nottata peggiora sui settori di Nord-Ovest con precipitazioni sparse e neve oltre i 1100-1300 metri sulle Alpi, asciutto altrove con cieli nuvolosi. Temperature minime stazionarie e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 16 gennaio

Al Centro: Al mattino nuvolosità su tutte le regioni ma con tempo asciutto, deboli piogge sull’alta Toscana. Al pomeriggio ancora tempo stabile ovunque con nubi sparse e schiarite. Tra la serata e la notte non sono attese particolari variazioni con addensamenti bassi sulle coste adriatiche. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti orientali o sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 16 gennaio

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile ma con molte nuvole in transito su tutti i settori, deboli piogge su Salento e Sardegna. Al pomeriggio deboli precipitazioni in arrivo sulla Sicilia, asciutto altrove con nuvolosità in transito. Tra la serata e la notte peggiora con piogge e temporali su Sicilia e Calabria, nuvoloso altrove. Temperature minime e massime s in aumento. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube.

Francesco Cibelli

Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.

