Meteo domani 16 gennaio: piogge in arrivo su Nord-Ovest e Sud, ecco gli ultimi aggiornamenti

Situazione sinottica europea Vasta saccatura depressionaria che si muove dall’Atlantico verso l’Europa occidentale con un minimo di pressione al suolo intorno a 980 hPa nei pressi dell’Irlanda. Alta pressione delle Azzorre nella sua sede naturale con valori massimi fino a 1035 hPa sulle omonime Isole. Una circolazione depressionaria si muove dal nord Africa portando maltempo anche sul Mediterraneo.

Previsioni meteo per domani, 16 gennaio

Al Nord: Al mattino tempo stabile ma con molte nuvole anche basse e compatte su coste e pianure, deboli piogge su Liguria, Piemonte e Lombardia. Al pomeriggio locali pioviggini sulla Liguria, asciutto altrove ma con molte nuvole. In serata e nottata peggiora sui settori di Nord-Ovest con precipitazioni sparse e neve oltre i 1100-1300 metri sulle Alpi, asciutto altrove con cieli nuvolosi. Temperature minime stazionarie e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 16 gennaio

Al Centro: Al mattino nuvolosità su tutte le regioni ma con tempo asciutto, deboli piogge sull’alta Toscana. Al pomeriggio ancora tempo stabile ovunque con nubi sparse e schiarite. Tra la serata e la notte non sono attese particolari variazioni con addensamenti bassi sulle coste adriatiche. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti orientali o sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 16 gennaio

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile ma con molte nuvole in transito su tutti i settori, deboli piogge su Salento e Sardegna. Al pomeriggio deboli precipitazioni in arrivo sulla Sicilia, asciutto altrove con nuvolosità in transito. Tra la serata e la notte peggiora con piogge e temporali su Sicilia e Calabria, nuvoloso altrove. Temperature minime e massime s in aumento. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.