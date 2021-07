METEO – Dopo il MALTEMPO e il CLIMA FRESCO, torna l’ANTICICLONE e il CALDO AFRICANO. La TENDENZA

Continua il maltempo sull’Italia

L’attuale situazione sinottica mostra un’area depressionaria con con aria più fredda in quota posizionata sull’Italia meridionale. Nella giornata di ieri la goccia fredda ha portato precipitazioni molto intense lungo le regioni adriatiche con forti rovesci e temporali. Nella giornata odierna, con la goccia fredda sul comparto ionico , le regioni più colpite dai temporali saranno quelle del Sud, specie la Calabria. Già in mattinata le piogge interesseranno la Calabria, la Sicilia settentrionale e le regioni adriatiche. Nelle ore pomeridiane maltempo in estensione anche alla Basilicata, Campania e al Nord-Est. Localmente i fenomeni potranno risultare molto intensi, anche a carattere di nubifragio, soprattutto tra Calabria e Basilicata. Giornata dal clima fresco con temperature sotto la media al Centro-Sud. Al Nord e soprattutto al Nord-Ovest le temperature tornano invece a salire, con valori massimi che raggiungeranno i 32-33°C sulla Pianura Padana.

Inizio settimana con area depressionaria ancora attiva

Nella giornata di domani la goccia fredda risulterà ancora attiva e si sposterà leggermente più ad est, posizionandosi tra Ionio e Adriatico. Avremo cosi ancora condizioni meteo instabili con piogge sulle regioni adriatiche e su Campania, Calabria e Basilicata anche a carattere temporalesco. Qualche pioggia anche al Nord, specie sul settore alpino, con locali rovesci e temporali. Durante la serata fenomeni in esaurimento al Centro-Sud mentre le precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali, soprattutto sulla Lombardia. Le temperature tornano a salire oltre al Nord anche sul versante tirrenico raggiungendo i 33-34°C nelle pianure e vallate interne, mentre il clima rimane fresco sul versante adriatico e al Sud.

Anticiclone in rimonta nella nuova settimana

A partire dalla giornata di martedì la goccia fredda verrà assorbita da un flusso perturbato presente sull’Europa orientale. Nel frattempo un campo di alta pressione di matrice afro-azzorriana è in rimonta inizialmente sul Mediterraneo occidentale e poi su quello centrale e la nostra Penisola. Questo porterà bel tempo sul nostro Paese anche se non mancheranno acquazzoni e temporali pomeridiani su Alpi e Appennini. Oltre al bel tempo tempo arriverà anche l’aria calda dal continente africano. Vediamo quando e le zone maggiormente interessate.

