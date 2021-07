METEO – Violento MALTEMPO in Puglia, NUBIFRAGI provocano forti DISAGI e ALLAGAMENTI nel brindisino

Il maltempo ha colpito il centro-sud

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico hanno mostrato quest’oggi condizioni meteo di generale instabilità che hanno interessato le regioni centro-meridionali del Paese dove le piogge e i temporali sono venuti azionati da una goccia fredda di origine atlantica responsabile in settimana di severo maltempo con vittime sul centro Europa. Tempo che invece si è mantenuto e si mantiene più stabile oggi al nord.

In serata maltempo si sposta al sud

Nel corso della serata corrente al netto di un graduale miglioramento in atto sulle regioni centrali, dove comunque persiste qualche rovescio localizzato, sta peggiorando il tempo sulle regioni meridionali e in particolare sul basso versante tirrenico di sponda soprattutto siciliana. Piogge anche intense e possibilmente accompagnate da attività elettrica interesseranno tali settori anche nelle prossime ore, con rovesci residui sulle regioni nordorientali.

Maltempo che colpisce duramente anche l’Italia con disagi e allagamenti

Anche questa volta purtroppo l’instabilità investe la nostra Penisola non senza lasciare alcune conseguenze. Nel mirino del maltempo questa volta ci sono stati i settori adriatici centro-meridionali. In particolare i disagi e i danni più evidenti si sono riscontrati in Puglia: dopo la tromba d’aria che ha investito Cerignola, nel foggiano, nella serata di ieri, il violento maltempo si è abbattuto quest’oggi nel brindisino, con nubifragi e temporali come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.