METEO – Dopo il MALTEMPO nuovo brusco CALO delle TEMPERATURE; la tendenza per la prossima settimana

Meteo perturbato sull’Italia

Meteo – La fase di maltempo annunciata nei giorni scorsi non si sta facendo attendere sull’Italia. Piove in maniera diffusa sulle regioni settentrionali e sull’alta Toscana dalla scorsa notte, con accumuli pluviometri già localmente superiori ai 100 mm; la neve cade sui settori alpini, localmente fin sotto i 1000 metri nella scorsa notte, mentre al centro-sud e sulle due Isole Maggio le correnti meridionali determinano temperature più miti. Nella giornata di domani, lunedì 12 aprile, si osserverà un’enfatizzazione dei fenomeni al nord e Toscana, con rischio nubifragi sulla Liguria e settori prealpini; temporali in arrivo dalla sera anche su Umbria e Lazio, mentre rimarrà ancora in attesa l’estremo sud.

Altalena termica, dopo il maltempo torna il freddo fuori stagione

Dopo il colpo di coda dell’Inverno avvenuto nei giorni scorsi, sull’Italia le temperature hanno subito un aumento in questo fine settimana, in seguito alla rotazione delle correnti dai quadranti meridionali. I valori attuali, tuttavia, si mantengono ancora al di sotto delle medie del periodo al centro-nord, complice i cieli coperti ed i fenomeni diffusi. La fase di freddo fuori stagione proseguirà anche nei prossimi giorni, quando sono attesi valori termici ancora al di sotto delle medie del periodo anche di 5-7°C; l’espansione dell’anticiclone delle Azzorre sin verso la Scandinavia, favorirà l’ingresso di correnti fredde dal nord Europa verso l’Italia tra martedì e mercoledì. L’aria fredda si estenderà entro giovedì a tutta l’Italia, quando le temperature subiranno un deciso calo anche sulle regioni meridionali.

Primavera in sofferenza nel prosieguo di aprile

Meteo – La stagione primaverile è entrata nel vivo con il mese di aprile, con il freddo ed il maltempo che hanno fatto la loro ricomparsa sull’Italia. Dopo una finale di marzo decisamente caldo per il periodo, con la prima ondata di caldo fuori stagione, il periodo in atto è contraddistinto da frequenti fasi instabili e con temperature spesso al di sotto della norma. La tendenza per i prossimi giorni vede ancora una Primavera in sofferenza, con maltempo nel corso della prima parte della settimana, seguito da condizioni termiche ancora a tratti tardo invernali. Un graduale aumento termico dovrebbe registrarsi nel corso del prossimo fine settimana, ma con le temperature che si avvicineranno alle medie del periodo. Al momento, tuttavia, non si intravedono nell’immediato futuro fasi miti e stabili che spesso caratterizzano la seconda parte della Primavera.