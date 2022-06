METEO – Dopo il SUPER CALDO arriva il BREAK nel WEEKEND, ma non per tutti: ecco la tendenza

Tempo perlopiù stabile in Italia, salvo qualche eccezione

Prevalente stabilità caratterizza la nostra Penisola grazie alla presenza di un campo di Alta pressione di matrice africana che, già in Italia dallo scorso weekend, si sta ulteriormente rinforzando sul Mediterraneo centrale a causa di un affondo perturbato sulle aree più occidentali del mare nostrum. Tuttavia, un flusso di correnti più instabile e di natura più fresca porta sulle aree più settentrionali del Paese lo sviluppo di qualche pioggia e temporale localmente anche intenso che ha colpito in particolare il Friuli Venezia Giulia nel pomeriggio.

Tempo rimarrà perturbato sull’estremo nord

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo si manterranno tuttavia perturbate su alcune delle aree più settentrionali del Paese (scopri quali) a causa di una tesa corrente a getto appena oltralpe. I fenomeni localmente potranno risultare anche intensi e accompagnati da attività elettrica. A questo prospetto, se ne accompagna un altro, quello al centro-sud e sulle restanti aree del nord, dove il tempo si manterrà stabile e asciutto e accompagnato da un caldo più o meno intenso, specie nelle pianure urbanizzate.

Super caldo in settimana, poi possibile calo termico e peggioramento

Tuttavia il progressivo affondo sulle aree più occidentali del Mediterraneo determineranno un altrettanto progressivo rinforzo del campo di Alta pressione di origine africana sull’Italia, che di conseguenza osserverà un’impennata delle temperature in particolare sulle regioni meridionali, dove sono previsti picchi localmente finanche i +44°C (scopri dove). Al centro-nord i valori termici saranno più bassi, ma accompagnati da un tasso di umidità notevolmente più elevato, con caldo afoso. Poi però, peggioramento in vista ma non per tutti.

CONTINUA A LEGGERE.

Weekend maltempo sulle regioni settentrionali?

Un flusso di natura atlantica e dunque perturbata si dirigerà verso il nostro Paese i cui primi effetti in realtà si evidenzieranno a partire già da venerdì 24 giugno sulle aree più nordoccidentali, con l’ingresso di piogge e temporali. Nel weekend il maltempo potrebbe estendersi su buona parte del settentrione, accompagnato da un calo delle temperature tanto più marcato quanto più intensi sono i fenomeni. Le condizioni meteo sembrano invece mantenersi più stabili al centro-sud, dove pure sarà comunque apprezzabile un calo termico.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.