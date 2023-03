Meteo – Esplode la Primavera negli ultimi giorni di Marzo: ecco la tendenza

Condizioni meteo attuali

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede la presenza di un campo d’alta pressione in indebolimento per l’avvicinamento di una saccatura atlantica che farà ingresso sull’Italia nelle prossime ore. Questa porterà piogge e temporali già nella giornata odierna. Vediamo i dettagli nel prossimo paragrafo.

Previsioni meteo per la giornata odierna

Meteo Italia – Queste le previsioni meteo per oggi 26 Marzo: AL NORD: Al mattino molte nuvole su tutti i settori ma con deboli fenomeni solo sulle Alpi occidentali, più asciutto altrove. Al pomeriggio precipitazioni in estensione dalle regioni di Nord-Ovest verso est con neve oltre i 1300-1500 metri sulle Alpi. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile soprattutto sulle regioni di Nord-Est con temporali localmente anche intensi, migliora altrove. Neve in calo fino a 1000 metri. AL CENTRO: Al mattino tempo asciutto ma con nuvolosità in transito alternata ad ampie schiarite. Al pomeriggio locali piogge in arrivo sulla Toscana, variabilità asciutta altrove. In serata tempo in peggioramento con piogge e acquazzoni sparsi a partire dalle regioni tirreniche. Neve in calo fino a 1400-1500 metri in Appennino. AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino tempo asciutto con nubi sparse e schiarite su tutte le regioni. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo stabile e cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità in aumento su tutte le regioni, deboli piogge in arrivo solo sulla Sardegna.

Tendenza meteo per il medio termine

Aria fredda seguirà il fronte instabile in transito tra domenica e la notte di lunedì sull’Italia, estendendosi a gran parte del Paese ad avvio della prossima settimana. Giornata di lunedì instabile al centro e regioni meridionali Peninsulari con acquazzoni e temporali sparsi. Al nord tempo inizialmente stabile, salvo nevicate sui settori alpini di confine sino ai 700-900 metri, ma con piogge e temporali in arrivo sulle coste adriatiche e Friuli nel corso del pomeriggio-sera. Quota neve in diffuso calo, sino ai 400-500 metri sulle Alpi di confine, mentre sull’Appennino centro-settentrionale dai 1300-1500 metri iniziali sino ai 900-1200 metri della notte di martedì. Maggiori schiarite interesseranno le due Isole Maggiori e la Calabria ionica. A seguire tornerà ad aumentare il campo barico, per un prosieguo di settimana più stabile.

CONTINUA A LEGGERE​

Anticiclone in espansione per fine marzo con temperature in aumento sul Mediterraneo

Principali modelli che mostrano un passaggio perturbato piuttosto rapido seguito da una rimonta dell’alta pressione che si estenderà nuovamente dal basso Atlantico verso il Mediterraneo centro-occidentale. Condizioni meteo in netto miglioramento in Italia negli ultimi giorni di marzo con temperature che torneranno rapidamente a salire portandosi di nuovo di alcuni gradi al di sopra delle medie del periodo.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.