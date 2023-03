Meteo – Fronte freddo atteso sull’Italia con piogge, temporali e brusco calo delle temperature; i dettagli

Situazione sinottica a scala europea

Buona domenica e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Bacino del Mediterraneo sud-occidentale ancora interessato da un campo altopressorio, con valori al suolo livellati attorno ai 1015 hPa. Nel contempo il flusso perturbato principale tende a divenire ondulato al di sopra dei 45°N, con una depressione di 1000 hPa in transito su La Manica ed in successivo scivolamento verso il centro Europa e comparto balcanico. Meteo in peggioramento sull’Italia tra oggi e domani.

Rapida perturbazione oggi al nord

Una rapida perturbazione, annessa ad una ciclogenesi di 1000 hPa posizionata su La Manica, è attesa sulle regioni settentrionali tra il pomeriggio e le ore serali, determinando piogge, temporali e neve sulle Alpi. Il fronte perturbato sarà piuttosto rapido con tempo in deciso miglioramento già dalle ore serali sulle regioni di Nordovest. I fenomeni più abbondanti sono attesi tra il tardo pomeriggio e la sera su Triveneto e Lombardia orientale, dove potranno risultare anche a carattere temporalesco. Ancora poche piogge per le aree di Nordovest, già duramente provate dalla situazione idrica.

Dalla sera peggiora anche al centro, domani fronte freddo verso il sud Italia

Regioni centro-meridionali che nella prima parte della giornata odierna risulteranno ai margini del peggioramento con tempo stabile, ma con qualche nube di passaggio. Fronte perturbato, tuttavia, che nel corso della serata si estenderà rapidamente da Toscana ed Umbria al Lazio ed Appennino con precipitazioni irregolari. Fronte instabile lunedì in transito anche al sud, mentre l’aria fredda al suo seguito determinerà un brusco calo delle temperature al centro-nord. Avvio di settimana con acquazzoni e temporali in particolare tra Lazio, Umbria meridionale ed Abruzzo con neve lungo l’Appennino a partire dai 1300-1500 metri. Peggiora dalla sera sui settori adriatici con precipitazioni diffuse e quota neve in ulteriore calo sin verso gli 800-1000 metri della notte. Piogge e temporali attesi anche sulle regioni meridionali Peninsulari, seppur alternate a momentanee pause asciutte, mentre le due Isole Maggiori rimarranno ai margini del peggioramento. Temperature in deciso calo, anche di 10°C sui settori adriatici e di montagna nella giornata di martedì.

CONTINUA A LEGGERE​

Torna la neve su Alpi ed Appennino

Il fronte perturbato sarà seguito da masse d’aria più fredde di estrazione polare marittima. Neve che tornerà ad imbiancare le Alpi nella giornata odierna, seppur a partire inizialmente dai 1200-1500 metri, ma in deciso calo sui settori di confine, quando nella giornata di domani raggiungerà gli 800-900 metri del mattino sino ai 400-500 metri della sera. Neve attesa sull’Appennino centro-settentrionale dalla tarda serata odierna, ma dalle quote di alta montagna, in calo nottetempo verso i 1400-1500 metri tra Lazio ed Abruzzo. Inizio di settimana con neve sull’Appennino centrale dai 1300-1400 metri, ma in calo dalla notte di martedì sui settori di Marche ed Abruzzo sin verso gli 800-1000 metri. Aria fredda in estensione martedì anche al sud, con neve sull’Appennino sino ai settori alto collinari tra Molise ed Abruzzo meridionale.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.