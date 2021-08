METEO – L’ESTATE 2021 si candida ad essere tra le più CALDE dall’800, ecco l’ultimo REPORT del CNR

Condizioni meteo in Italia, tempo stabile ma ancora qualche temporale sulle Alpi

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Condizioni meteo in Italia che vedono la presenza di nuvolosità irregolare sulle regioni del nord-est a ridosso della laguna veneta: gli addensamenti presenti su questi settori sono residui di un temporale che nelle ore mattutine è transitato da ovest verso est colpendo alcune zone tra Lombardia e Veneto. Sulle regioni del centro cieli poco nuvolosi (così come sulla Sardegna), mentre al sud splende il sole e la stabilità regna incontrastata, grazie alla presenza di un campo d’alta pressione africana. Siamo ormai giunti al weekend di Ferragosto che vedrà condizioni meteo ancora pienamente stabili in Italia, ad eccezione di alcune zone. Ma vediamo quali!

Caldo nel weekend che si sposterà sulle regioni del centro-nord, dove le temperature potrebbero raggiungere i 38-40°C specie su Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Friuli. Da non escludersi i valori più elevati specie sulle zone più assolate della Pianura Padana. Calo termico invece al sud, dove le massime si abbasseranno di 4-5°C rispetto a queste giornate “roventi” di metà agosto. Previsti temporali sui settori alpini tra sabato e domenica, particolarmente persistenti sui settori nord-orientali nella giornata di Ferragosto. A seguire la stagione estiva potrebbe subire un lento decadimento, dettato dall’arrivo di aria perturbata.

Stagione estiva a rischio, con l’arrivo di aria più fresca dalla prossima settimana

Tutti i principali centri di calcolo vedono al momento l’arrivo di un cavo d’onda atlantico per l’inizio della prossima settimana. Questo potrebbe rappresentare solo il preludio di una nuova fase perturbata e piovosa che ci potrebbe accompagnare al termine del mese di agosto. Il tutto in linea con quanto affermato nell’ultima tendenza per il lungo termine dal consorzio Lamma, che prevede un abbassamento del canale atlantico. L’estate in ogni caso potrebbe annoverarsi tra le più calde di sempre, come riporta l’ultimo report mensile di luglio 2021 del CNR.

