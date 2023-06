Meteo – Estate alla ribalta: dalla prossima settimana torna l’anticiclone africano

Condizioni meteo in Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! La nostra penisola è sotto l’egemonia di un’ansa depressionaria che garantirà ancora nelle prossime 24 ore maltempo ed instabilità diffusa. Al momento si segnalano precipitazioni e temporali specie sulla Sardegna, ma anche sui settori costieri della Toscana e sul Piemonte. Prossime ore che vedrà protagoniste le regioni Tirreniche, con instabilità in aumento da nord a sud. Vediamo nel dettaglio le previsioni per la giornata odierna.

Peggioramento meteo protagonista nelle prossime 24 ore

Tendenza meteo – Come già anticipato nel primo paragrafo, la seconda settimana di giugno sta dando adito a maltempo a più riprese, questo grazie al transito di una saccatura depressionaria ricolma di aria più fresca in quota. Il passaggio di un minimo di bassa pressione porterà molte piogge a partire da stasera sulle regioni del centro-sud; in questo frangente i fenomeni potranno risultare particolarmente insistenti tra Campania, Basilicata e Murgia. Vediamo di seguito la tendenza fino al weekend.

Miglioramento in vista verso il weekend

Dopo questa intensa fase di maltempo i principali modelli confermano un cambio di programma: un promontorio anticiclonico va a rimontare sull’Europa occidentale e poi tra venerdì e il weekend si andrà ad espandere verso il Mediterraneo. Questo porterà un miglioramento delle condizioni meteo sull’Italia, con un weekend piuttosto stabile con cieli soleggiati da Nord a Sud. Della residua instabilità porterà dei locali fenomeni su Alpi e Appennini, comunque molto localizzati e di breve durata. Anche le temperature torneranno a salire, riportandosi su valori in linea con le medie del periodo, con clima estivo ma ancora senza eccessi di caldo.

Prima ondata di caldo in arrivo in Italia?

Principali modelli che concordano per una possibile svolta dell’estate proprio durante la prossima settimana, quando inizierà anche la stagione astronomica. Un robusto anticiclone africano dovrebbe tentare la prima rimonta verso il Mediterraneo centrale portando non solo condizioni meteo stabili sull’Italia ma anche un netto rialzo termico. Ad oggi non si escludono anomalie positive anche di 8-10 gradi ma la distanza temporale è ancora elevata.

