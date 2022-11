Meteo – Estate di San Martino dietro l’angolo, i dettagli per inizio Novembre

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede la presenza di un vortice di bassa pressione sul bacino Mediterraneo orientale; nel contempo un promontorio d’alta pressione inizia a farsi spazzio dal Mediterraneo occidentale, apportando condizioni di tempo stabile da occidente. Nel corso della giornata odierna avremo residue piogge sulle regioni del meridione, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Queste le previsioni meteo per oggi 6 novembre: AL NORD: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, salvo innocui addensamenti sulle Alpi centro-occidentali. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con molte velature in transito.

AL CENTRO: Al mattino tempo stabile con cieli sereni, addensamenti sul versante adriatico con residue piogge in Abruzzo. Al pomeriggio tempo asciutto su tutti i settori con cieli per lo più soleggiati, salvo locali addensamenti in Appennino. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino nuvolosità irregolare con piogge su regioni adriatiche e coste tirreniche di Calabria e Sicilia, asciutto altrove con ampi spazi di sereno su Sardegna e Sicilia centro-meridionale. Al pomeriggio residue piogge su Puglia e Sicilia settentrionale, ampie schiarite altrove. In serata tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.