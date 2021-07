METEO ESTATE – Duro COLPO al SUD ITALIA, ma l’ANTICICLONE AFRICANO dominerà la scena, le PROIEZIONI

Goccia fredda si sposta dalle regioni meridionali

Ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che ha visto il transito di una goccia fredda che dopo aver imperversato sulle regioni settentrionali, ha fatto irruzione al sud Italia causando forte maltempo. Proprio stamattina si è esaurito un temporale autorigenerante che sul Gargano (provincia di Foggia) ha scaricato in circa 9 ore ben 240 millimetri. La situazione nelle prossime ore non è ancora sotto controllo, in quanto alcuni temporali sono in atto proprio sulle regioni del centro-sud. Vediamo di seguito dove e quali saranno le zone più interessate!

Temporali pomeridiani, fenomeni intensi attesi al sud Italia

Focus temporali – La cumulogenesi in queste ultime ore ha dato i suoi frutti determinando un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni del centro-sud e sull’arco Alpino. Ci attendiamo dunque un coinvolgimento generale delle località anche di pianura tra Marche , Abruzzo, Molise e Puglia; nelle ore pomeridiane, attesi temporali anche intensi sull’Appennino centro-meridionale, con fenomeni attesi anche sulle pianure del Lazio, Campania e Calabria. Come anticipato pocanzi i temporali non mancheranno al nord, sulle Alpi occidentali con locali sconfinamenti sul Cuneese, sulle Alpi Lombarde e sul Trentino. Locali piogge attese anche sulle Alpi Giulie. La settimana corrente proseguirà con ancora instabilità sui rilievi, mentre sulle pianure tornerà a splendere il sole. Ma quale sarà l’andamento della stagione estiva?

L’estate prosegue dopo il break di luglio, ma quale sarà l’andamento?

Meteo estate – Con le prime due decadi di luglio abbiamo potuto constatare una fase decisamente instabile della stagione estiva, dettata da numerose incursioni atlantiche al settentrione. Anche dal punto di vista termico l’estate su queste zone sembrava essersi presa oramai una pausa, con valori al momento che si trovano ben al di sotto delle medie stagionali. Questo quadro sembrerebbe andare in contrasto con quanto redatto dal centro di calcolo Lamma che presume anche un agosto più caldo rispetto alla norma. Tuttavia viene scongiurata da più tempo la possibilità di ondate di caldo durevoli, grazie al debole Monsone Indiano ed all’indice AMO neutro. Questi due fattori saranno fondamentali per sfavorire la risalita della zona di convergenza intertropicale (ITCZ). Tante le ipotesi sull’andamento di agosto, ma vediamo quanto dettato dal centro ECMWF!

