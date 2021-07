METEO – DANNI e ALLAGAMENTI in PUGLIA, GARGANO a causa di un TEMPORALE autorigenerante, la situazione

Goccia fredda ancora in azione in Italia

Salve amici del Centro Meteo Italiano! Condizioni meteo instabili in Italia e al sud, dove alcuni temporali stanno stazionando da più ore specie sulle regioni Adriatiche. Come vedremo più avanti un temporale autorigenerante ha scaricato ingenti quantità di pioggia in Puglia. Al centro-nord le condizioni meteo risultano più stabili, anche se nelle prossime ore non mancheranno i temporali, specie a ridosso dei rilievi. Vediamo di seguito quali saranno le zone più colpite.

Attesi temporali pomeridiani, ecco dove e quando

Cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con maggiore copertura nuvolosa sulle regioni del medio-basso Adriatico. Le precipitazioni nelle ore pomeridiane non risparmieranno Marche, Abruzzo, Molise e Puglia; nelle ore pomeridiane, attesi temporali anche intensi sull’Appennino centro-meridionale, con fenomeni attesi anche sulle pianure del Lazio, Campania e Calabria. Come anticipato i temporali non mancheranno al nord, sulle Alpi occidentali con locali sconfinamenti sul Cuneese, sulle Alpi Lombarde e sul Trentino. Locali piogge attese anche sulle Alpi Giulie. Nei prossimi giorni la rimonta dell’anticiclone si farà sentire, con temperature in graduale aumento da nord a sud.

Rimonta dell’anticiclone nei prossimi giorni, ecco la situazione

Il riassorbimento della goccia fredda, permetterà una nuova espansione dell’anticiclone. Da metà settimana questo spazierà sul bacino mediterraneo, includendo anche l’Italia con valori massimi di pressione al suolo che toccheranno i 1025 hPa. In Italia continuerà l’instabilità sui rilievi specialmente sulle regioni del nord; proprio su queste ultime il maltempo potrebbe tornare nel weekend, anche se la distanza temporale che ci separa è ancora elevata e non ci permette di fornire ulteriori dettagli. Vediamo dunque cosa sta accadendo in Puglia e quali sono le conseguenze del maltempo.

