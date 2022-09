METEO – Fase di intenso MALTEMPO in ITALIA, nel WEEKEND CROLLO TERMICO e prima NEVE sulle Alpi: i dettagli

Maltempo torna protagonista sull’Italia

Dopo qualche giorno di pausa, con condizioni meteo di generale stabilità che hanno interessato in particolare la prima parte della corrente settimana, l’avanzare di un cavo perturbato di natura atlantica sta portando un visibile peggioramento delle condizioni meteo sul nostro Paese, con rovesci e temporali in ingresso già dalla serata di ieri e che oggi interessano alcune aree del centro-sud. Le temperature tuttavia, fatte salve le aree colpite dal maltempo, non subiscono variazioni rilevanti, con clima che si mantiene tardo-estivo.

Prossime ore possibili nubifragi

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola tenderanno a migliorare in tutte (o quasi) le aree attualmente coinvolte dall’instabilità, mentre peggioreranno in altre con forti temporali anche localmente a carattere di nubifragio (scopri dove di preciso). I fenomeni saranno accompagnati da un calo delle temperature proporzionale alla loro intensità, mentre altrove il clima si manterrà tardo-estivo, specie al sud.

Fase di maltempo in Italia

A partire dalla giornata odierna o, ad essere più precisi, dalla serata di ieri, si è aperta una fase di maltempo per l’Italia che durerà qualche giorno e potrà essere talvolta anche piuttosto intensa. Anche domani venerdì 16 settembre ad esempio, un corridoio di correnti umide provenienti dai quadranti sudoccidentali porterà piogge e temporali sullo stivale in particolare sui settori nordorientali e in Campania da dove i fenomeni, localmente anche intensi e a carattere di nubifragio stando ai principali centri di calcolo, potranno occasionalmente sconfinare verso la Basilicata e la Puglia, specie in mattinata. E nel weekend cosa ci attende?

Weekend con calo termico e prima neve sulle Alpi

Nel weekend le condizioni meteo tenderanno verso un ulteriore peggioramento a causa di un nuovo impulso di maltempo di stampo atlantico, che porterà piogge e temporali localmente anche intensi specialmente nella giornata di sabato 17 settembre e soprattutto al nordest e al sud (basso versante tirrenico). Possibile prima neve sulle Alpi nordorientali a partire dai 1.800/2.000 metri e un parziale coinvolgimento di alcune regioni del centro, come Toscana, Umbria e Marche. Atteso miglioramento per domenica con generale stabilità e temperature relativamente fresche rispetto ai giorni precedenti grazie ad un calo delle temperature che sarà sensibile praticamente ovunque.

