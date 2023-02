Meteo – Febbraio al via con l’alta pressione, tempo stabile e temperature in aumento in Italia fino al weekend

Febbraio al via con l’alta pressione

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Oggi primo di febbraio ha inizio l’ultimo mese dell’inverno meteorologico. Dopo una seconda metà di gennaio piuttosto fredda e con condizioni meteo a tratti instabili con nevicate a bassa quota, l’espansione da ovest dell’alta pressione sta portando giornate stabili e soleggiate caratterizzate da forti escursione termiche nelle pianure e vallate interne. Gelate quindi diffuse la notte e al primo mattino specie al Centro-Nord e clima più gradevole durante le ore centrali della giornata.

Tanto sole in Italia ma con anche nebbie, foschie e nubi basse

Queste le previsioni meteo per oggi 1 Febbraio 2023: Al Nord: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, nubi basse in Pianura Padana e Liguria. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni e nebbie o foschie in Pianura Padana, neve sulle Alpi orientali di confine fin verso i 400-500 metri. Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con qualche disturbo nuvoloso tra Toscana e Lazio e sole prevalente altrove. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo asciutto con con cieli per lo più soleggiati. In serata tempo stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi, locali addensamenti da nuvolosità bassa sulle regioni tirreniche. Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con locali addensamenti sulla Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti sulle Isole Maggiori. Pioviggini nella notte sulla Sicilia occidentale. Vediamo di seguito l’evoluzione meteo per i prossimi giorni e la possibilità di irruzione fredda per la prossima settimana.

Seconda parte della settimana stabile e con temperature in aumento fino al weekend

I principali modelli mostrano per la seconda parte della settimana i massimi di pressione spostarsi dall’Atlantico verso l’Europa occidentale, con l’alta pressione più invadente anche sull’Italia. Condizioni meteo dunque stabili in Italia con cieli soleggiati ma anche nebbie e nubi basse su coste e pianure, anche diffuse e persistenti sulla Pianura Padana. Inoltre le temperature tenderanno ad aumentare, portandosi su valori anche leggermente sopra la media del periodo. Ma a partire dalla giornata di domenica la Penisola Italiana potrebbe iniziare ad essere interessata dall’aria fredda in arrivo da est, la quale potrebbe fare irruzione nella prossima settimana.

Possibile irruzione artico continentale nella prossima settimana secondo il modello americano

Sono diversi giorni ormai che il modello americano GFS, piuttosto in disaccordo con altri, insiste per uno sbilanciamento dell’alta pressione in sede scandinava all’inizio della prossima settimana. Un nocciolo di aria molto fredda di estrazione continentale potrebbe così mettersi in movimento retrogrado fino ad interessare l’Italia, portando in quel caso un brusco calo delle temperature e neve a quote molto basse. Anche se la distanza temporale si sta accorciando l’attendibilità resta ancora bassa a causa delle differenze anche importanti tra i modelli.

