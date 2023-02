Meteo – Ipotesi gelo in Italia nel medio termine? Vediamo le ultime emissioni dei modelli

Situazione meteo attuale

Ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede la presenza un vasto campo d’alta pressione posizionato nell’Oceano Atlantico, con massimi di pressione fino a 1030 hPa a ridosso della penisola Iberica. Questo condiziona il tempo meteorologico anche sull’Italia dove anche per quest’oggi avremo tempo stabile e cieli in prevalenza sereni. Anche i primi giorni di febbraio saranno all’insegna del clima freddo , specie nella notte grazie al fenomeno dell’inversione termica, ma comunque in attenuazione, per la maggiore invadenza dell’anticiclone. Vediamo allora l’evoluzione meteo per questa giornata.

Previsioni meteo Mercoledì 1 Febbraio

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per la giornata odierna: Al Nord: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, nubi basse in Pianura Padana e Liguria. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni e nebbie o foschie in Pianura Padana, neve sulle Alpi orientali di confine fin verso i 400-500 metri. Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con qualche disturbo nuvoloso tra Toscana e Lazio e sole prevalente altrove. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo asciutto con con cieli per lo più soleggiati. In serata tempo stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi, locali addensamenti da nuvolosità bassa sulle egioni tirreniche. Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile ovunque con cieli sereni o pco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con locali addensamenti sulla Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti sulle Isole Maggiori. Pioviggini nella notte sulla Sicilia occidentale. In questi giorni saranno numerose le gelate che si registreranno anche sulle zone di pianura, ma come sarà l’avvio del mese di Febbraio?

Settimana all’insegna del beltempo

Tendenza meteo – Ultimi aggiornamenti dei principali modelli meteo che mostrano per i primi giorni di Febbraio fino al weekend condizioni meteo asciutte in Italia con temperature per lo più nella norma. L’alta pressione proprio a ridosso del fine settimana si andrà ad ergere raggiungendo le Isole Britanniche Attenzione però a seguire, quando il freddo da est che potrebbe interessare l’Italia portando clima gelido.

CONTINUA A LEGGERE​

Ipotesi gelo in vista?

Meteo lungo termine – Il modello americano da più giorni propone l’ipotesi di gelo da est: piuttosto in disaccordo con altri modelli matematici vigenti, insiste per uno sbilanciamento dell’alta pressione in sede scandinava all’inizio della prossima settimana. Un nocciolo di aria molto fredda di estrazione continentale potrebbe così mettersi in movimento retrogrado fino ad interessare l’Italia, portando in quel caso un brusco calo delle temperature e neve a quote molto basse. Anche se la distanza temporale si sta accorciando l’attendibilità resta ancora bassa a causa delle differenze anche importanti tra i modelli.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.