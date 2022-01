METEO FEBBRAIO – Inverno in BLACKOUT anche nel LUNGO TERMINE, con mitezza PROTRATTA. La PROIEZIONE ecmwf

Nessun dubbio da parte dei principali modelli matematici: sia l’americano che l’europeo nel medio-lungo periodo ipotizzano una persistenza dell’anticiclone Azzorriano sui settori occidentali d’Europa a favore di una circolazione instabile sui paesi dei Balcani. L’Italia si troverà nel mezzo tra stabilità e correnti retrograde da est. Per il momento non sembrano esserci particolari variazioni, per cui la nostra penisola potrebbe non avere grandi apporti di maltempo verso il finire di gennaio, ma solo temperature al di sotto delle medie. Infine vediamo le possibili tendenze per il mese di febbraio.

Tendenza meteo per febbraio, ecco le ipotesi per ECMWF

Tendenza meteo – Non buone notizie per gli amanti di freddo e neve: l’ultima tendenza per il lungo periodo del modello Effis (su base ECMWF) ipotizza un febbraio decisamente al di sopra delle medie dal punto di vista termico: sull’Europa centro-settentrionale le anomalie di temperatura potrebbero toccare i +3°C, mentre in Italia il mese potrebbe risultare in media o appena al di sopra di essa. Dal punto di vista delle precipitazioni non si evincono particolari, con carenza di piogge piuttosto marcate sul centro-sud Italiano, specialmente sui versanti Tirrenici che potrebbero risentire di un deficit del 30-50% di pioggia. Attese più piogge invece sul comparto Scandinavo e sulla Gran Bretagna. Per saperne di più vi invitiamo a seguire i nostri aggiornamenti meteo!