METEO FEBBRAIO – L’ultimo mese INVERNALE volge alla DINAMICITA’, grazie agli effetti sul VORTICE POLARE

Meteo Italia – Situazione barica al momento sulla nostra nazione e sull’Europa

Buon pomeriggio e ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano! Prosegue questa giornata di tempo stabile sull’italia con qualche addensamento residuo sulle regioni meridionali, ma in un contesto prevalentemente asciutto. Grazie alle immagini satellitari è possibile ammirare la copertura nevosa che abbraccia le Alpi, nonché gli Appennini settentrionali e quelli del centro Italia. Questa la situazione barica sull’Europa: un’alta pressione di origine Azzorriana spinge da ovest con valori di pressione al suolo fino a 1034 hPa. Aria fredda sempre più stipata ad est grazie al minimo sulla Danimarca che si sposterà verso sud nelle prossime ore. Da domani un peggioramento delle condizioni meteo si paleserà sulle regioni del centro-sud, con qualche fiocco in arrivo sull’Appennino centro-meridionale. Nel frattempo un vero e proprio serbatoio “gelido” si andrà a formare sull’est Europa, con temperature decisamente rigide anche in pianura. Ecco quanto previsto nei prossimi giorni!

Molto freddo in arrivo al centro-sud, grazie alle correnti da est

Come detto nel precedente paragrafo, una massa d’aria gelida di origine continentale si andrà a riversare sull’Europa orientale, con un contributo maggioritario di freddo rispetto ad ora: si tratterà di freddo pellicolare (quindi omogeneo a tutte le quote) con valori di temperatura a 850 hPa che potranno toccare i -24°C e minime al suolo fino a -30°C sui paesi Euroasiatici. In Appennino nel weekend attese molte nevicate, tra Marche, Abruzzo, Molise e settori più meridionali con accumuli stimati tra i 15 ed i 50 centimetri a seconda delle zone. Un primo effetto del riscaldamento stratosferico di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi e che ci farà sentire i suoi effetti anche nel periodo a seguire.

“Stratwarming” come una miccia inesplosa, attenzione al seguito

Vortice Polare che dunque sarà continuamente disturbato (seppur per l’ultimo periodo di Gennaio i modelli concordano per un fisiologico ricompattamento di quest’ultimo), specialmente nel periodo che andrà verso Febbraio. La possibilità di scambi meridiani e dinamicità è data da un riscaldamento stratosferico che è stato accompagnato da un calo dell’indice NAM che nei giorni addietro ha raggiunto i -3: sappiamo che questo fattore è critico per il condizionamento della stagione invernale che potrà risentirne per un altro mese e mezzo. Quest’indice è stato trattato anche nelle ultimissime proeizioni dei centri di calcolo internazionali e sarà importante per comprendere l’andamento meteorologico di Febbraio nel dettaglio.