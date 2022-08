METEO – FERRAGOSTO a rischio TEMPORALI o tornerà il CALDO? Le ultimissime

Agosto più instabile sull’Italia

Buongiorno e buon weekend a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! L’Estate è entrata nella sua ultima fase con il mese di agosto. Le condizioni meteo hanno subito un peggioramento nel corso degli ultimi giorni, quando temporali e nubifragi hanno colpito diverse regioni del nord Italia. Il cedimento barico favorirà l’estensione dell’instabilità anche al centro-sud nel corso dei prossimi giorni, per una fase di agosto decisamente più dinamica e con temperature estive, ma senza eccessi, su tutto il Paese.

Meteo dall’8 all’11 agosto

Meteo – La settimana che ci accompagnerà alla festività del Ferragosto sarà piuttosto turbolenta, specie durante le ore diurne. Lo spostamento dei massimi pressori tra il Regno Unito, Mar del Nord e Scandinavia, infatti, attiverà una circolazione nord-orientale alle medio-basse latitudini europee. L’Italia si ritroverà quindi coinvolta in tale circolazione più fresca in quota, con condizioni meteo che volgeranno verso una maggiore instabilità, specie al centro-sud. La prossima settimana risulterà quindi temporalesca, seppur con i fenomeni a prevalente ciclo diurno, quindi concentrati durante le ore pomeridiane e pre-serali, salvo locali eccezioni. I fenomeni potranno sconfinare localmente sin verso i settori costieri nel corso del tardo pomeriggio, specie del versante tirrenico. Le regioni settentrionali vedranno un momentaneo miglioramento, specie in pianura, con i fenomeni convettivi che tenderanno a concentrarsi in particolare sui settori Alpini e Prealpini, salvo locali sconfinamenti alle limitrofe aree pedemontane. Temperature che tenderanno a scendere anche al centro-sud, portandosi vicine o di poco sopra alle medie del periodo.

Goccia fredda per il weekend pre-Ferragosto?

La tendenza meteo per il prossimo weekend appare ancora incerta, anche se salgono le quotazioni per un nuovo peggioramento. I principali centri di calcolo propendono per una circolazione orientale piuttosto duratura sin verso il prossimo weekend. Una goccia fredda potrebbe muoversi dall’est Europa verso i Balcani, raggiungendo l’Italia tra venerdì e sabato. In tal modo l’instabilità subirà una decisa recrudescenza non solo al centro-sud, ma anche sulle regioni settentrionali con rischio di forti temporali e nubifragi. Ferragosto a rischio maltempo o torna la stabilità? Vediamo nella prossima pagina le ultimissime.

Ferragosto tra caldo e rischio temporali?

Secondo le ultime emissioni modellistiche, l’anticiclone delle Azzorre potrebbe ritirarsi e rinforzarsi sul vicino Atlantico, lasciando il centro Europa ed il Mediterraneo settentrionale obiettivo del flusso umido oceanico. Al momento è ancora prematuro effettuare una previsione meteo dettagliata per il Ferragosto, ma se tale tendenza verrà confermata non è esclusa una festività con tempo a tratti incerto. In particolare potrebbero prendere forma acquazzoni e temporali sulle regioni settentrionali e zone interne del centro, con temperature sostanzialmente estive. Caldo intenso e maggiore stabilità, invece, potrebbe tornare ad interessare le regioni meridionali e la Sicilia. Rimanete aggiornati!

