Meteo – Finale di marzo piuttosto dinamico con alternanza tra alta pressione e fasi di maltempo in Italia

Residui fenomeni in Italia nella giornata odierna

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Nella giornata di ieri una saccatura depressionaria con una piccola goccia fredda in quota ha raggiunto il Mediterraneo centrale portando maltempo su molte regioni d’Italia. Nella giornata odierna la goccia fredda, in allontanamento verso sud-est, continuerà ad interessare il Sud Italia portando ancora piogge e acquazzoni, con residui fenomeni anche in Abruzzo.

Alta pressione in espansione sul Mediterraneo centrale nei prossimi giorni

Nel corso dei prossimi giorni avremo una rimonta dell’alta pressione anche sul Mediterraneo centrale, mentre il flusso perturbato principale andrà a scorre alle medie latitudini. Evoluzione sinottica che porterà quindi un miglioramento delle condizioni meteo in Italia, con tempo per lo più asciutto ma con disturbi nuvolosi a causa di infiltrazioni umide da sud-ovest. Qualche piccola ondulazione del flusso perturbato potrebbe interessare l’arco alpino nella giornata di venerdì portando piogge e neve comunque a quote piuttosto alte e qualche fenomeno non è escluso possa sconfinare verso la Pianura Padana. Temperature che tenderanno ad aumentare, portandosi su valori di stampo primaverile. Ma attenzione alla dinamicità di questo mese di marzo.

Possibile peggioramento in arrivo dal weekend con maltempo e calo termico

Stando agli ultimi aggiornamenti dei principali modelli, una saccatura atlantica dovrebbe affondare sul Mediterraneo centrale tra il weekend e l’inizio della prossima settimana. Questo porterebbe un peggioramento delle condizioni meteo prima al Nord, nella giornata di domenica e poi a seguire al Centro-Sud. Maltempo che sarebbe accompagnato anche da un calo delle temperature, con il ritorno della neve a quote medie sia sulle Alpi che lungo la dorsale appenninica.

Incertezza per gli ultimi giorni di marzo, ma con possibile nuova fase di maltempo

Ancora molto incerta l’evoluzione sinottica per gli ultimi giorni di marzo. Il modello americano GFS mostra infatti una rimonta dell’anticiclone nella prossima settimana su mediterraneo ed Europa centro-occidentale, dopo il transito della saccatura, il quale porterebbe stabilità in Italia fino alla fine del mese. Di diverso avviso avviso invece il modello europeo ECMWF con una circolazione depressionaria ancora attiva sull’Europa centro-orientale e con un suo asse freddo che potrebbe interessare l’Italia proprio negli ultimi giorni del mese portando una nuova fase di maltempo e nuovo calo termico. Non ci resta quindi che aspettare i prossimi aggiornamenti dei modelli. Per saperne di più, seguite, come sempre, i prossimi aggiornamenti sul nostro sito internet.

