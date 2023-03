Meteo Italia – peggioramento con piogge, calo termico e anche neve possibile per gli ultimi giorni di marzo

Flusso ondulato sul vecchio continente con tempo altalenante sul Mediterraneo

Situazione sinottica sul vecchio continente che vede una serie di vaste e profonde circolazioni depressionarie transitare tra Atlantico ed Europa centro-settentrionale. Più in basso, sul Mediterraneo, è spesso l’alta pressione a farla da padrone ma non mancano momenti con saccature depressionarie in transito come quella del peggioramento meteo degli ultimi giorni. Anticiclone in rimonta ma il finale del mese potrebbe vedere il ritorno del maltempo.

Goccia fredda verso il Sud Italia con tempo instabile e residui temporali

La saccatura responsabile del peggioramento meteo dei giorni scorsi si sposta ora tra Sud Italia e Mar Ionio. Ancora presente una piccola goccia d’aria fredda in quota che manterrà attive condizioni meteo instabili nelle prossime ore. Al momento piogge e acquazzoni interessano soprattutto Abruzzo, Molise, Puglia e localmente Basilicata e Calabria. Ancora fenomeni sui settori Peninsulari del Sud al pomeriggio poi graduale miglioramento meteo ovunque.

Possibile peggioramento meteo con piogge, temporali e anche neve per fine mese

Ultimo aggiornamento del modello americano GFS che conferma per gli ultimi giorni di marzo un peggioramento meteo ad opera di una saccatura atlantica in affondo sul Mediterraneo centrale. Tempo che potrebbe peggiorare a partire dalla giornata di Domenica con maltempo sulle regioni del Nord Italia. A seguire fenomeni che dovrebbero spostarsi verso le regioni del Centro-Sud. Tutto ciò potrebbe essere accompagnato da un generale calo delle temperature e non si esclude dunque anche l’arrivo di un po’ di neve su Alpi e Appennino.

Nei prossimi giorni l’anticiclone allunga la mano verso il Mediterraneo, temperature in aumento

Deciso miglioramento meteo nei prossimi giorni a causa di un anticiclone in estensione sul Mediterraneo. Tempo asciutto su buona parte dell’Italia almeno fino alla giornata di Venerdì. Temperature in rialzo con valori sopra media nei prossimi giorni anche di 4-6 gradi sull’Italia. Solo con l’arrivo del weekend l’alta pressione potrebbe iniziare a mostrare segni di cedimento con acquazzoni sparsi in arrivo da Sabato al Nord.

